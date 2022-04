Sehen Sie im Video: Elefant schafft Balance-Akt und wird damit zu einer kleinen Internetsensation.





































Julien Percevalca beobachtet im Basler Zoo mit seiner Frau ein faszinierendes Ereignis. Ein Elefant nimmt einen großen Stamm und legt ihn geschickt auf einen anderen – sodass er darauf balanciert.





Es ist der Elefantenbulle Tusker, der hier für Aufsehen sorgt. Das Tier meistert ein Kunststück und beweist so seine Geschicklichkeit.





Der 30-jährige afrikanische Elefantenbulle wird 1992 in Südafrika geboren. Seit einigen Jahren lebt er nun im Zoo von Basel, da er in seiner Heimat nicht überlebt hätte, so die Sprecherin Corinne Moser des Zoo Basel. Der Lebensraum der Tiere wird immer knapper, es fehlt ihnen an Nahrung und die Tiere werden zum Abschuss freigegeben. Doch Tusker konnte gerettet und nach Europa gebracht werden.





Eigentlich soll der Elefantenbulle hier für Nachwuchs sorgen, doch bisher ohne Erfolg. Stattdessen begeistert Tusker die Besucher mit seinen Kunststücken. Nach Angaben des Zoos liebt das Tier Herausforderungen.





So auch diesen Balance-Akt, bei dem er einen schweren Baumstamm hochhebt und mithilfe seines Rüssels und seinem Stoßzahn sanft auf eine Stahlsäule setzt. Anschließend prüft er vorsichtig das Gleichgewicht und lässt den Baumstamm los. Und tatsächlich: Der Holzstamm schwebt auf der schmalen Säule.





“Für Tusker sind die Kunststücke ein Spiel, eine Beschäftigung. Er hat sie sich selbst beigebracht, macht sie aus freien Stücken und auch nicht auf Kommando oder aus Langeweile. Er hat aufgrund der Tatsache, dass er heute im Zoo lebt, einfach mehr Zeit, weil er sich nicht mehr auf Wasser- und Nahrungsbeschaffung begeben muss.” - Corinne Moser ggü. stern





Der Elefantenbulle begeistert mit seinen Kunststücken nicht nur die Besucher im Zoo, sondern auch Menschen in den Sozialen Medien.





Für Julien und seine Frau ist die Begegnung im Zoo ein nachdrückliches Erlebnis:

“Wir waren sehr beeindruckt von der Kraft des Tieres”, erzählt er ggü. stern.

