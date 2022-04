Sehen Sie im Video: Fahrerlos herbeigerufen – Tesla rammt 3-Millionen-Dollar-Privatjet auf Flugfeld.





















Das könnte teuer werden: Ein Tesla Model Y rammt das Heck eines Privatjets.





Das aufsehenerregende Video verbreitet sich über die Social-Media-Plattform Reddit.





Offenbar wird das Fahrzeug mit dem sogenannten Smart-Summon-Modus fahrerlos herbeigerufen.





Laut Herstellerabgaben befindet sich die Funktion noch in der Testphase und wurde für Parkplätze und Zufahrten auf Privatgrundstücken entwickelt. Das Fahrzeug soll, so Tesla, bei der Nutzung der Funktion außerdem nicht aus den Augen gelassen werden.





In der Bedienungsanleitung wird darauf hingewiesen, dass der Tesla besonders flache oder hohe Objekte möglicherweise nicht erkennen kann. Das über dem Boden schwebende Heck des Flugzeugs ist in diesem Fall offenbar einfach zu hoch für die Sensoren des Elektroautos.





Das Video entsteht Medienberichten zufolge in Felt's Field in der Nähe der Stadt Spokane im US-Bundesstaat Washington.





Wer als Privatperson mit seinem Auto das Flugfeld befahren möchte, muss laut Vorgaben des Flughafens eine Kfz-Haftpflichtversicherung in Höhe von 300.000 US-Dollar abschließen.





Laut Angaben des Video-Uploaders hat das beschädigte Flugzeug einen Wert von rund 3,5 Millionen US-Dollar.





Wie stark der Tesla und das Flugzeug bei dem Crash beschädigt wurden, ist nicht bekannt.

