Schockierende Szenen zeichnete eine Überwachungskamera in einem Bahnhof der indischen Stadt Kharagpur am Mittwoch auf. Ein Fahrkartenkontrolleur wurde in der Unterhaltung mit einem Mitarbeiter von einem herabfallenden Stromkabel getroffen. Das Opfer fiel bewusstlos auf die Schienen. Der Mann befindet sich in einem stabilen Zustand.

