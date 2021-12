Dayvon Johnson möchte Sanitäter werden – und ist schon im Alter von elf Jahren ein Helfer in höchster Not. Am gleichen Tag griff er gleich zweimal rettend ein.

Dayvon Johnson ist zwar erst elf Jahre alt, hat aber schon eine genaue Vorstellung davon, was er einmal werden will: Rettungssanitäter. Dass er für diesen Job bestens geeignet ist, hat der Schüler aus dem US-Bundesstaat Oklahoma bereits bewiesen. An nur einem Tag – dem 9. Dezember 2021 – rettete er gleich zwei Menschen das Leben. Dafür wurde Dayvon nun von der Polizei in seiner Heimatstadt Muskogee ausgezeichnet.

Der denkwürdige Tag begann für Dayvon – wie so viele andere – in der Schule. Dort fiel ihm auf, dass sich ein Mitschüler schwer verschluckt hatte und zu ersticken drohte. Geistesgegenwärtig schritt der Elfjährige ein und wendete den Heimlich-Griff ein. Dabei fasst man den Betroffenen von hinten um den Brustkorb und führt einen ruckartigen Stoß aus, damit er den Fremdkörper, der die Luftröhre blockiert, wieder ausspuckt. Die Technik hatte er in einem Youtube-Video gelernt.

Auszeichnung vom Sheriff

Später kam der Junge zufällig an einem brennenden Haus vorbei und bemerkte eine ältere Dame mit einem Rollator. Auch hier wartete er nicht lange und half der Frau, sich in ihr Auto zu retten. "Sie war auf ihrer Terrasse. Als guter Bürger bin ich herübergekommen und habe ihr in ihr Auto geholfen", schildert Dayvon nüchtern die Situation.

Für den Sheriff in Muskogee ist der Elfjährige jedoch nicht weniger als ein Held. Er wurde mit einer Urkunde ausgezeichnet und ehrenhalber zum Mitglied der Polizei ernannt. "Wir sind alle sehr stolz auf dich", hieß es in einer Mitteilung. Auch von seiner Schulleiterin Latricia Dawkins bekam Dayvon zahlreiche Komplimente: "Er ist einfach ein guter Mensch und bei den Mitschülern und Lehrern gleichermaßen beliebt", sagte sie "MSN". Seinen Berufswunsch habe er ohne zu zögern in die Tat umgesetzt, so die Direktorin.

Dayvons Mutter zeigte sich ebenfalls sehr stolz auf ihren Sohn, schrieb aber auch ihrem Bruder einen Anteil an den lebensrettenden Maßnahmen von Dayvon zu. Der nämlich arbeitet bereits als Rettungssanitäter und soll den Jungen für dieses Feld begeistert haben.

