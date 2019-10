Im Chaos der türkischen Militäroffensive sind Gefangene aus mehreren Haftanstalten in Nord-Syrien entkommen. Darunter sind ehemalige IS-Kämpfer, aber auch Hunderte Frauen und Kinder aus dem Haftlager Ain Issa. Die kurdischen Wachen waren nach einem türkischen Luftangriff in der Nähe geflohen, die Lagerinsassen konnten fliehen. Eine von ihnen: Elina Frizler aus Hamburg.

Schon unmittelbar nachdem sie mit ihren beiden kleinen Söhnen aus dem Lager entkommen war, hatte der stern über Elina Frizlers Flucht berichtet. Im Anschluss meldet sich die 29-Jährige weiter aus dem Kampfgebiet. Der Kontakt war über ihre Mutter zustande gekommen, die nahe Hamburg lebt und sich große Sorgen um ihre Tochter und ihre Enkel macht. Tagelang berichtete sie in zahlreichen Sprachnachrichten von ihrem verzweifelten Versuch, sich gemeinsam mit ihren zwei- und vierjährigen Söhnen zu Fuß zur türkischen Grenze durchzuschlagen – mitten durchs Kampfgebiet. Einmal in der Türkei angekommen, so hoffte sie, stünde einer Rückkehr nach Deutschland nichts mehr im Weg.

"Sie haben auf das Camp geschossen" – Sehen Sie hier den ersten Bericht zur Geschichte mit Elina Frizler:

Elina Frizler war 2013 mit ihrem damaligen Freund über die Türkei ins Gebiet des Islamischen Staats gereist. Der Freund kam 2014 als Kämpfer ums Leben. Frizler setzte sich Anfang 2018 vom IS ab und geriet in kurdische Haft. Vom IS und auch vom Islam generell habe sie sich losgesagt, betonte die junge Frau gegen-über dem stern. Dass der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet hat, war ihr bewusst. Auch, dass sie damit rechnen muss, bei einer Rückkehr nach Deutschland sofort verhaftet zu werden. Eline Frizler wollte trotzdem zurück.

Seit Tagen aber ist völlig unklar, wo Elina Frizler ist. Zuletzt befand sich die Mutter mit ihren beiden Kindern in Gewahrsam von Kämpfern der mit der Türkei verbündeten "Freien Syrischen Armee". Die Kämpfer hätten sie zur syrisch-türkischen Grenze gebracht, berichtete die junge Frau in einer ihrer letzten Sprachnachrichten. Sie wähnte sich schon in der Türkei angekommen und in Sicherheit, als der Kontakt plötzlich abbrach. Seitdem fehlt von der 29-Jährigen und ihren Kindern jede Spur.