Großeinsatz der Polizei am Donnerstag in einem Flüchtlingsheim in Ellwangen in Baden-Württemberg. Die Aktion stand im Zusammenhang mit einem missglückten Abschiebungsversuch. Nach Polizeiangaben hatten vier Beamte am Montag versucht, einen 23-jährigen Mann aus Togo nach Italien abzuschieben. Daran sollen sie von 150 bis 200 schwarzafrikanischen Flüchtlingen, die in der Erstaufnahmeeinrichtung wohnen, gewaltsam gehindert worden sein. Die Polizisten hätten den 23-Jährigen schließlich zurücklassen müssen, weil die Lage zu gefährlich und bedrohlich geworden sei. Bei der Razzia am Donnerstag sei der Mann aus Togo gefunden worden, teilte die Polizei mit. Er und 17 weitere Bewohner sollen nun in andere Unterkünfte verlegt werden. In dem Heim seien außerdem fünf Bewohner festgestellt worden, die im Verdacht stünden, Drogendelikte beziehungsweise Diebstähle begangen zu haben. 27 Menschen hätten sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Strafrechtliche Konsequenzen würden deshalb derzeit geprüft. Dieser Heimbewohner bezeichnete den Polizeieinsatz als brutal: "Ich habe geschlafen, als die Polizei die Tür aufgebrochen hat und hereingekommen ist. Als sie in das Zimmer gekommen sind, haben sie angefangen, die Leute zu schlagen, die Leute auf den Boden zu werfen und Handschellen anzulegen. Ich habe ihnen gesagt, wo auch immer ihr mich hinbringt, ich komme mit, bitte schlagt mich nicht, weil ich keine Kraft mehr habe. Ich hatte eine schlimme Operation." In einer Pressekonferenz bezeichnete die Polizeiführung die Razzia als notwendig und erfolgreich. Nach den Ereignissen am Montag hätte es Konsequenzen oder eine Reaktion geben müssen. Der Polizeivizepräsident von Aalen, Bernhard Weber: "Ich sage es jetzt im Ergebnis: Wir werden Abschiebungen vollziehen, und wir werden dazu das Notwendige tun. Wir werden keine rechtsfreie Räume entstehen lassen, wie sie sich hier abgezeichnet haben." Im Flüchtlingsheim in Ellwangen wohnen nach Polizeiangaben rund 500 Menschen, die vorwiegend aus Nigeria, Guinea und Kamerun stammen.