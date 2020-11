Gemeinsam mit einem Kollegen hat ein hessischer Polizeibeamter einen hilflosen Mann im Rollstuhl zum Grab seiner Frau geschoben. Auch um die Pflege der Ruhestätte kümmerten sich die beiden Polizisten. Besonders gerührt waren sie vom kleinen Dankeschön des 90-Jährigen.

Die Polizei in Südhessen hat vergangene Woche in Bischofsheim bei Groß-Geraueinen besonders emotionalen Einsatz erlebt: Ein junger Polizeikollege fand auf der Straße einen 90-jährigen Rollstuhlfahrer vor, der nicht in der Lage war, sich selbst zu verständigen. Lediglich mit dem Finger zeigte er immer wieder in eine Richtung. Die Beamten entschieden sich dazu, den Mann dorthin zu schieben.

Mann bricht am Grab in Tränen aus

Die Spurensuche endete schließlich auf einem Friedhof am Grab der Ehefrau des 90-Jährigen. Der Mann zog seinen Hut, begann zu beten und brach in Tränen aus. Da er sich nicht mehr selbstständig um die Pflege des Grabes kümmern konnte, übernahmen die Polizisten die Aufgabe und richteten die Ruhestätte her. Durch die Inschrift am Grab konnten sie auch schließlich den Namen sowie die Herkunft des Mannes feststellen.

Pfefferminzbonbons als Zeichen der Dankbarkeit

Zum Schluss schoben die Polizisten den Mann zurück nach Hause und bekamen von ihm zum Dank noch jeder einen Pfefferminzbonbon. Auf dem Instagram-Karriere-Account der hessischen Polizei schreibt der Beamte: "Wir waren sehr gerührt davon. Ein Einsatz der ganz besonderen Art!".