Dieser Mann aus England hat für seinen 41. Geburtstag einen ganz besonderen Wunsch: "Hallo, mein Name ist George Handley, ich bin 40 Jahre alt und lebe in Nottingham. Ich habe Probleme mit Beziehungen. Im Grunde möchte ich Liebe finden. Am 30. August habe ich Geburtstag und ich würde gern nach Bournemouth fahren. Ein paar Tage Urlaub machen über meinen Geburtstag, weil ich an dem Tag nicht zuhause bleiben möchte. Ich habe für Bournemouth schon ein paar Musical-Tickets für das Pavilion Theatre besorgt. Der Platz neben mir soll nicht frei bleiben. Also warum kommst Du nicht mit, genießt eine tolle Aufführung und kannst dann auch meinen Geburtstag mit mir feiern. Das wäre ein Geburtstagsgeschenk, das in Erinnerung bleibt und hoffentlich auch lange Zeit hält. Die Frau, die ich suche, ist jünger als ich - jung genug, um Kinder zu bekommen. Sie sollte aber noch keine Kinder haben. Und ich suche jemanden mit Bezug zu Nottingham, jemanden, der hier in der Gegend arbeitet oder zumindest gut anreisen kann, sodass ich nicht reisen muss. (...) Wir haben eine gute Chance, uns kennenzulernen, wenn sie aus der Region Nottingham kommt. Bei mir wurde 1996 das Asperger-Syndrom diagnostiziert. In letzter Zeit habe ich auch Angstzustände, ein bisschen Depressionen und eine soziale Phobie. Abgesehen davon bin ich eine ziemlich normale Person, die Liebe finden und Leute treffen möchte. Wenn ich die richtige Person kennenlerne, würden meine Depression und Angstzustände womöglich verschwinden."