Kate Orchard wollte sich für die Versorgung von Kriegsversehrten und Veteranen in Großbritannien einsetzen. Um Spenden zu sammeln, stieg sie mit 99 Jahren noch einmal ins Cockpit.

Die meisten von uns wollen vermutlich nach Erreichen des Rentenalters die Füße hochlegen und vom Arbeitsalltag nie wieder etwas hören. Schließlich hat man einen Großteil seines Lebens im Job verbracht, Zeit und Energie dafür geopfert. Und doch verbindet manche Menschen mit ihrem einstigen Beruf auch im hohen Alter immer noch mehr als bloß die Erinnerung an lange Arbeitstage: Zu ihnen gehört etwa die 99-jährige Britin Kate Orchard. Sie war einst Kampfpilotin. Auch im Zweiten Weltkrieg flog sie Einsätze gegen Hitlers Armee.

Seit mehreren Jahrzehnten aber – ein Blick auf Orchards Alter verrät es – hat die einstige Pilotin die Uniform an den Nagel gehängt, ihre Freizeit genossen und sich um ihre Familie gekümmert. Doch nun juckte es die Britin noch einmal in den Fingern. Und das nicht nur, weil sie das Fliegen vermisste, sondern, weil sie mit einem weiteren Flug ein hehres Ziel verfolgte: Sie wollte Spenden sammeln für Kriegsversehrte und Veteranen der britischen Armee. "Ich bin fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, ehemalige Soldaten gut zu versorgen", sagt sie der BBC. "Besonders diejenigen, die das Pech hatten, körperliche oder seelische Schäden erlitten zu haben."

Die 99-Jährige war im Weltkrieg Pilotin

Eine Organisation in Großbritannien, die sich genau um diese Menschen kümmert, ist "Help For Heroes". Und für diesen Verein wollte Orchard Geld sammeln – indem sie noch einmal ins Cockpit eines Fliegers stieg, mit ihren stolzen 99 Jahren. Anders als früher war es dieses Mal allerdings ein modernes Gleitflugzeug, und zur Sicherheit wurde die frühere Pilotin von einem jungen Kollegen begleitet. In der Luft überließ der ihr jedoch die Steuerung – und die Britin genoss das Gefühl, durch die Luft zu gleiten. Sie habe sich gefühlt, "als hätte sie einfach davonfliegen können", wenn nicht am Boden ihre Familie zugeschaut und natürlich auf ihre sichere Rückkehr gewartet habe.

John Carpenter von "Help For Heroes", der Organisation, die Kate Orchard mit ihrer wagemutigen Aktion unterstützen will, ist tief beeindruckt: "Kate ist eine wirklich umwerfende Lady, voller Tatendrang – aber wir sollten vermutlich nichts anderes erwarten von der Generation, die uns in unserer dunkelsten Zeit verteidigt hat."

Quelle: BBC