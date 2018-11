Zebra? Oder Esel? Dürfen wir vorstellen? Das ist "Zippy". Mutter: Zebra. Vater: Esel. "Zippy" ist ein sogenannter "Zebresel". Das extrem seltene Tier wurde am 2. Oktober 2018 in England geboren. Mutter "Ziggy" teilt sich eine Weide mit neun Eseln – darunter "Zippys" Vater "Rag". Farm-Besitzerin Kristine Turner war von der Geburt "total überrascht". Sie hatte nichts von "Ziggys" Schwangerschaft mitbekommen. Dem britischen "Independent" erklärte Turner: "Es war komplett natürlich. Ich habe es nicht forciert oder versucht, die Paarung zu beeinflussen." Die meisten Zebresel könnten sich nicht fortpflanzen. Neben "Zippy" soll es in England übrigens nur noch einen weiteren Zebresel geben. Für Kristine Turner ist "Zippy" daher ein "echtes Wunder".