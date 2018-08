Ein starkes Beben hat am Dienstag Teile Venezuelas erschüttert. Die US-Erdbebenwarte maß eine Magnitude von 7,3. Das Zentrum lag an der Küste im Nordosten des Landes, Erschütterungen waren aber bis in die Hauptstadt Caracas zu spüren. Wo sie konnten, flüchteten Bewohner und Werktätige ins Freie. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. YELITZA PIMENTEL, OFFICE WORKER Ich unterhielt mich gerade mit einem Kollegen als mir plötzlich schwindelig wurde. Aber es war kein Schwindel, es war das Beben. Es war sehr stark." RODOLFO FLORES, OFFICE WORKER "Es gab noch vier oder fünf Nachbeben. Unter den Mitarbeitern sorgte das natürlich für Aufregung, und darum stehen wir auch hier draußen." Ein Erdbeben der Stärke 7,3 ist in der Lage für erhebliche Zerstörungen zu sorgen. Geologen zufolge hat in diesem Fall die große Tiefe des Epizentrums von über 120 Kilometern die Stöße stark gedämpft.