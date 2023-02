Von diesem Gebäude in Elbistan ist nach dem Erdbeben in der Türkei nur ein Trümmerberg übrig

von Thomas Krause Tausende Gebäude sind beim Erdbeben in der Türkei und Syrien eingestürzt. Im Interview erklärt Norbert Gebbeken, Experte für erdbebensicheres Bauen, warum das gerade in der Türkei nicht hätte passieren dürfen.

Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien hat mehr als 10.000 Menschen das Leben gekostet, Hunderte werden noch unter den Trümmern vermisst. Besonders in der Türkei ist die Zerstörung gewaltig. 5700 Gebäude sind allein dort kollabiert. Dabei ist die Erdbebengefahr für die Region allgemein bekannt. Dass viele Gebäude offenbar dennoch nicht ausreichend für solch ein Ereignis vorbereitet wurden, macht den Bau-Experten Norbert Gebbeken fassungslos. Im Interview erklärt er die Probleme der Türkei.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie die Bilder aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien sehen?