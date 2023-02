Auch acht Tage nach den verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei werden noch immer Menschen lebend aus den Trümmern geborgen – so wie dieser 65-Jährige. Wie es für die Überlebenden weitergeht, ist ungewiss. Viele von ihnen leben nun auf der Straße. Laut der WHO benötigen im Katastrophengebiet 26 Millionen Menschen dringend Hilfe.