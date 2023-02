Ein Mann durchsucht eingestürzte Gebäude in Diyarbakir in der Südtürkei. Zwei heftige Erdbeben haben kurz nacheinander am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert.

Dutzende Tote nach zwei schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien

Bei dem schweren Erdbeben in Gaziantep im Südosten der Türkei am Montagmorgen hat es zahlreiche Tote gegeben. Auch im benachbarten Syrien kamen Dutzende Menschen ums Leben.

Bei den Erdbeben in der Südosttürkei sind nach Medienberichten mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Montag unter Berufung auf lokale Behörden. In der Provinz Sanliurfa seien mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, berichtete DHA unter Berufung auf den Gouverneur Salih Ayhan. Der Gouverneur der Provinz Malatya, Hulusi Sahin, meldete demnach 23 Tote.

Zwei starke Beben in Südosttürkei

Zwei starke Beben hatten am frühen Montagmorgen die Südosttürkei erschüttert. Das größere Beben hatte nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad eine Stärke von 7,4. Das Epizentrum lag demnach in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Das Ausmaß der Katastrophe war noch nicht absehbar. Mindestens neun Provinzen in der Südosttürkei sind nach offiziellen Angaben betroffen.

Auch Syrien von Erdbeben betroffen

Das schwere Erdbeben nahe der Grenze der Türkei zu Syrien hat alleine in Syrien nach Regierungsangaben 42 Menschenleben gefordert. 200 Menschen wurden in den Provinzen Aleppo, Hama und Latakia verletzt, wie der stellvertretende syrische Gesundheitsminister Ahmed Dhamiriyeh der staatlichen Nachrichtenagentur Sana sagte.

Laut Sana stürzten in zahlreichen Städten Gebäude ein. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte laut Sana, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995. Die Rettungsorganisation Weißhelme sprach ihrerseits von Dutzenden Toten. "Wir reagieren mit allem, was wir können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmer liegen", sagte der Leiter der Gruppe, Raed Al Saleh. "Die Lage ist sehr tragisch", sagte ein Mitglied der Gruppe.