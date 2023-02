News im Video: Hunderte Tote bei schwerem Erdbeben an türkisch-syrischer Grenze. STORY: Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien sind am Montag Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Allein im Süden der Türkei starben mehr als 280 Menschen und es gab über 2.300 Verletzte. Mehrere Provinzen sind betroffen und Fachleute gehen davon aus, dass die Zahlen weiter stark steigen werden. Auch im Nordwesten Syriens wurden mehr als 230 Tote sowie rund 600 Verletzte gezählt, hieß es aus Kreisen der Gesundheitsbehörden. Ein Mann im syrischen Dschindires, das rund 50 Kilometer nordwestlich von Aleppo an der Grenze zur Türkei liegt, zeigte sich in den Morgenstunden völlig verzweifelt: "Es sind hier zwölf Familien eingeschlossen. Und niemand schafft es, herauszukommen. Sie sind alle hier drinnen. Bis jetzt ist noch niemand da, um nach den Menschen zu sehen. Es gibt keinen Zivilschutz. Wir arbeiten seit drei Uhr morgens nur mit unseren Händen." Die Erdstöße dauerten etwa eine Minute an und waren in den frühen Morgenstunden bis nach Israel, Zypern und im Libanon zu spüren. In Syrien wie hier in der Türkei stürzten zahlreiche Häuser ein, Retter suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Die Erdstöße am frühen Morgen hatten laut der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,8. Das Epizentrum lag nahe der südtürkischen Stadt Gaziantep. Die US-Erdbebenwarte registrierte zudem mehrere Nachbeben. In der Türkei kommt es immer wieder zu - teils sehr folgenreichen - Erdbeben. So starben 1999 mehr als 17.000 Menschen bei einem Beben der Stärke 7,6. Erste Hilfsangebote kamen unter anderem aus Deutschland, Israel und den USA. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte auf Twitter, ihre Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer und allen, die um ihre Familie, Freunde und Nachbarn bangten.

Bei zwei schweren Erdbeben im Südosten der Türkei und im benachbarten Syrien hat es mehr als 1500 Tote gegeben. Die Opferzahl wird vermutlich noch stark steigen – auch weil ein weiteres schweres Beben die Region erschüttert.

Ein weiteres Erdbeben der Stärke 7,5 hat die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum habe in der Provinz Kahramanmaras gelegen, meldete die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul. Auch in Syrien und im Libanon bebte die Erde. Die Zahl der Toten in der Grenzregion ist nach den ersten Beben am Montagmorgen auf mehr als 1500 gestiegen. Allein auf der türkischen Seite kamen 912 Menschen ums Leben. Mehr als 5300 Menschen seien verletzt worden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Mehr als 2400 konnten aus den Trümmern gerettet werden. Mindestens 1700 Gebäude seien eingestürzt. Neben Wohnhäusern wurde offenbar auch ein Krankenhaus in der Stadt Iskenderun zerstört. In Gaziantep stürzte der Zeitung "Hürriyet" zufolge eine historische Burg ein.

Im Norden Syriens sind mindestens 592 Menschen ums Leben gekommen, wie das dortige Gesundheitsministerium und Rettungskräfte mitteilten. In den von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten gab es nach vorläufiger Bilanz 371 Tote sowie 1089 Verletzte. Aus den von Rebellen kontrollierten Gebieten meldeten die dort an den Bergungsarbeiten beteiligten Weißhelme 221 Todesopfer und 419 Verletzte. Die Opferzahlen dürften angesichts noch vieler Verschütteter aber weiter steigen. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte laut der Nachrichtenagentur Sana, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995.

Menschen versuchen in Pazarcik in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras eingeschlossene Bewohner eines eingestürzten Gebäudes zu erreichen. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. Demnach ereigneten sich die Beben gegen 4.17 Uhr (Ortszeit/2.17 Uhr MEZ) und 4.28 Uhr (Ortszeit/2.28 Uhr MEZ) in einer Tiefe von 10 Kilometern.

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei erschüttert. Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Das Geoforschungszentrum Potsdam gab in einer aktualisierten Einschätzung die Stärke mit 7,8 und 6,7 an. Das Beben war nach offiziellen Angaben auch in Israel zu spüren.

Erdogan reagiert auf Twitter

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, "wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen." Seine Regierung hat die Nato-Partner um Unterstützung bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten. Nach einer am Montag von der Bündniszentrale in Brüssel veröffentlichen Aufstellung braucht sie medizinische Nothilfeteams, notfallmedizinische Ausrüstung sowie Such- und Rettungsteams, die auch unter schweren Bedingungen arbeiten können. Konkret werden zudem drei für extreme Wetterbedingungen geeignete Feldkrankenhäuser und Personal für deren Einrichtung genannt.

Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Dort grenzen zwei der größten Kontinentalplatten aneinander: die afrikanische und die eurasische. Der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr. Bei einem der folgenschwersten Beben der vergangenen Jahre kamen im Oktober 2020 in Izmir mehr als 100 Menschen ums Leben. Im Jahr 1999 war die Türkei von einer der schwersten Naturkatastrophen in ihrer Geschichte getroffen worden: Ein Beben der Stärke 7,4 in der Region um die nordwestliche Industriestadt Izmit kostete mehr als 17 000 Menschen das Leben. Für die größte türkische Stadt Istanbul erwarten Experten in naher Zukunft ebenfalls ein starkes Beben.

Deutschland sagt Hilfe zu

Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock haben nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet Hilfe zugesagt. "Deutschland wird selbstverständlich Hilfe schicken", schrieb Scholz (SPD) auf Twitter und zeigte sich bestürzt angesichts der Nachrichten aus den betroffenen Gebieten. "Die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter. Wir trauern mit den Angehörigen und bangen mit den Verschütteten." Baerbock versprach: "Wir werden mit unseren Partnern rasch Hilfe auf den Weg bringen." Man sei am Montag "mit schrecklichen Nachrichten" aus der Türkei und Syrien aufgewacht, schrieb die Grünen-Politikerin ebenfalls auf Twitter.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat umfangreiche Hilfe zugesagt. "Wir stimmen uns eng miteinander ab und werden mit allen Mitteln helfen, die uns zur Verfügung stehen und jetzt am dringendsten benötigt werden", sagte Faeser am Montag in Berlin. Die Lieferung von Notstromaggregaten, Zelten und Decken werde bereits vom Technischen Hilfswerk (THW) vorbereitet. Auch Notunterkünfte und Anlagen zur Wasseraufbereitung könnten bereitgestellt werden.

EU entsendet Rettungsteams, Israel will Syrien helfen

Das Zentrum für Katastrophenhilfe der EU koordiniert nach dem schweren Erdbeben die Entsendung von europäischen Rettungskräften in die Türkei. Nach Angaben eines Sprechers der EU-Kommission wurden bereits mehr als zehn Such- und Rettungsteams mobilisiert, um die Ersthelfer vor Ort zu unterstützen. Sie kommen aus Bulgarien, Kroatien, Frankreich, Griechenland, den Niederlanden, Polen, Rumänien, Ungarn, Malta und Tschechien. Italien, Spanien und die Slowakei stehen zudem bereit, um ebenfalls Rettungsteams zu schicken. Zur Unterstützung wurde auch der Copernicus-Satellitendienst der EU aktiviert, wie der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mitteilten. Mit dessen Daten können unter anderem Lagekarten erstellt werden, die ein detailliertes Ausmaß der Schäden zeigen.

Auch Israel will der Türkei und Syrien nach den schweren Erdbeben humanitäre Hilfe leisten. "Entsprechend dem Ersuchen der türkischen Regierung habe ich die Entsendung von Such- und Rettungsteams sowie von medizinischen Teams angeordnet", teilte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit und ergänzte: "Da wir darum gebeten wurden, dies auch für die vielen Verletzten des Erdbebens in Syrien zu tun, habe ich dies ebenfalls angewiesen." Offiziell befinden sich Israel und Syrien im Krieg. Wie die Hilfe für Syrien konkret aussehen soll, war zunächst unklar. Ein Sprecher Netanjahus erklärte, er habe keine weiteren Informationen.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.