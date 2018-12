In den frühen Morgenstunden wurde Sizilien am Mittwoch von einem Erdbeben erfasst. Das Beben erreichte eine Stärke von 4,8 auf der Richter-Skala und ereignete sich nördlich von Catania am Fuße des Ätna an der Ostküste der Insel. Anwohner, Pietro D'Amico und seine Frau haben nur knapp überlebt. D'Amico zeigt die Zerstörungen in seinem Haus: "Alles hat gewackelt, draußen können Sie sehen, dass der Glockenturm zusammengefallen ist, und mein Haus hat es getroffen, als sei es aus Pappmaché. Das Beben dauerte 10, 15 Sekunden. Das war eine furchtbare Erfahrung, ich habe so was noch nie erlebt. Wir haben nur durch ein Wunder überlebt." Laut der italienischen Behörden wurden etwa 30 Menschen verletzt. Viele verließen ihr Haus und übernachteten im Auto. Die Erschütterungen waren deshalb besonders stark spürbar, weil das Epizentrum des Bebens nur einen Kilometer unter der Erde lag. Besonders ältere Gebäude in den Städten Santa Venerina und Zafferana Etnea wurden zerstört, besonders einige der Jahrhunderte alten Kirchen erlitten schwere Schäden. Erst vor zwei Tagen hatte der Ätna, der höchste und aktivste Vulkan Europas, eine hohe Aschewolke ausgespuckt und die Schließung des nahe gelegenen Flughafens verursacht.