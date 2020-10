Rund 30 Sekunden soll die Erde gebebt haben, Staub stieg auf, das Meer trat in Form eines Tsunamis über die Ufer: Bei einem starken Erdbeben in der östlichen Ägäis stürzten Gebäude ein, es gab Tote und Verletzte.

Bei einem schweren Erdbeben in der Ägäis sind in der Westtürkei mehrere Gebäude eingestürzt und Menschen verschüttet worden. Dem türkischen Fernsehsender TRT zufolge kamen in nach bisherigen Informationen mindestens vier Menschen ums Leben, rund 150 wurden verletzt, etwa 70 konnten aus den Trümmern geborgen werden. Auf der griechischen Insel Samos wurden Medienberichten zufolge vorerst acht Verletzte im Krankenhaus behandelt. Sowohl dort als auch an der türkischen Westküste trat nach dem Beben das Wasser über die Ufer. Es gab zahlreiche Nachbeben, einige davon mit der Stärke 4,0.

Das Beben hatte nach Angaben der nationalen türkischen Katastrophenbehörde eine Stärke von 6,6; das US-Erdbeben-Zentrum USGS sprach zunächst sogar von einer Stärke von 7,0. Das Zentrum des Bebens vor der türkischen Provinz Izmir gelegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Es wurde von Panik auf den Straßen während des Bebens berichtet, Telefonverbindungen seien unterbrochen gewesen.

TRT zeigte Bilder von eingestürzten Mehrfamilienhäusern und von Staubwolken über der Stadt Izmir. Nach Angaben von Bürgermeister Tunç Soyer im Sender CNN-Türk sind in der Stadt knapp 20 Gebäude in sich zusammengefallen. Im Sender TRT war zu sehen, wie Rettungskräfte, Polizisten und Einwohner versuchten, sich mit Hilfe von Kettensägen und per Hand Zugang zu möglichen Verschütteten in einem komplett zerstörten siebenstöckigen Wohngebäude zu verschaffen.

Find information on the M 7.0 - 14 km NE of Néon Karlovásion, #Greece here: https://t.co/FL4hTrF4Kn Please let us know what you felt here: https://t.co/2RWZkBZDVo pic.twitter.com/rcE0mnYLG5 — USGS (@USGS) October 30, 2020

Samos: "Mini-Tsunami" nach Erdbeben in Vathy

Auch in Griechenland waren die Erschütterungen zu spüren. Besonders die Insel Samos ist betroffen, dort gab es Berichte über einige Verletzte und Gebäudeschäden. In der Kleinstadt Vathy gab es einen "Mini-Tsunami", wie es von Seiten der Behörden hieß. Griechische Fernsehsender zeigten Bilder von der überfluteten Küstenpromenade, wo das Wasser Autos wegspülte. Der Strom fiel aus. Auch auf Bildern aus dem türkischen Seferihisar, südlich von Izmir, waren überflutete Gassen zu sehen (siehe Video, inzwischen bestätigt). Berichten zufolge hatte es auch dort einen kleinen Tsunami gegeben. Experten warnten im Interview mit TRT vor einem möglichen weiteren Tsunami.

🇹🇷 Video supposedly showing the sea rush into Izmir after the quake.



(Unconfirmed)pic.twitter.com/E4nGLxQDtH — PiQ (@PriapusIQ) October 30, 2020

Das Deutsche Geoforschungs-Zentrum (GFZ) in Potsdam informierte über das "schwere Erdbeben mit einem Tsunami". Nach GFZ-Berechnungen erreichten die Wellen Höhen von mehr als 1,5 Metern. Sie könnten an der Küste womöglich bis zu drei Meter hoch auflaufen.

Erdogan sichert Unterstützung zu

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan richtete sich in einem Tweet an die Bevölkerung. Man stehe den vom Erdbeben betroffenen Menschen mit allen Mitteln bei, versprach er. Die Nato und die Europäische Union will haben sowohl der Türkei als auch Griechenland Hilfe angeboten. "Ich bin in Gedanken bei allen, die betroffen sind", schrieb EU-Ratschef Charles Michel am Freitag auf Twitter. "Die EU hält sich bereit, Unterstützung zu leisten." Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bot jede erdenkliche Hilfe an.

Verschiedenen Berichten zufolge soll das Beben in der türkischen Metropole Istanbul und bis in die griechische Hauptstadt Athen zu spüren gewesen sein.