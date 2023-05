Heute ist der Tag, an dem die Welt bei globaldeutscher Lebensweise ihre natürlichen Ressourcen für das Jahr verbraucht hätte. Bitter, aber es geht noch ärger, wie die weltweite Übersicht zeigt.

Wenn alle Menschen so leben würden wie in Deutschland, wären die für dieses Jahr verfügbaren natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht, obwohl das Jahr noch nicht ein mal zu Hälfte durch ist. So hat es die internationale Kampagne "Global Footprint Network" ermittelt, die für fast jedes Land der Erde wie auch für den gesamten Planeten einen nationalen Überlastungstag berechnet. Der weltweite Erdüberlastungstag wurde noch nicht für 2023 benannt, wohl aber eine Übersicht über die einzelnen Länder.

Katar war demnach mit den Ressourcen für dieses Jahr als erstes durch: Würden alle Menschen so leben, wie in dem Wüstenstaat, wären die Ressourcen am 10. Februar verbraucht gewesen. Luxemburg folgte vier Tage später. Der letzte Überlastungstag im Jahr ist in Benin, dort ist er auf den 26.12.2023 datiert. In der ersten Jahreshälfte finden sich vor allem die großen Industrienationen wieder, deren Lebensweise sehr ressourceninteniv ist, in der zweiten mehrheitlich Schwellen- und Entwicklungsländer.

Übersicht: Nationale Erdüberlastungstage weltweit

Hinweis: Es handelt sich um eine Übersicht ausgewählter Staaten. Nicht für alle Länder weltweit standen Daten zur Verfügung.

Land Erdüberlastungstag Katar 10.02.23 Luxemburg 14.02.23 Cook Islands 11.03.23 Bahrain 12.03.23 Kanada 13.03.23 USA 13.03.23 Estland 14.03.23 Belize 15.03.23 Kuwait 15.03.23 Trinidad and Tobago 19.03.23 Mongolei 21.03.23 Australien 23.03.23 Belgien 26.03.23 Dänemark 28.03.23 Finnland 31.03.23 Vereinigte Arabische Emirate 31.03.23 Lettland 01.04.23 Südkorea 02.04.23 Oman 02.04.23 Schweden 03.04.23 Österreich 06.04.23 Litauen 07.04.23 Singapur 08.04.23 Tschechien 12.04.23 Niederlande 12.04.23 Norwegen 12.04.23 Malta 16.04.23 Brunei 17.04.23 Slowenien 18.04.23 Neuseeland 19.04.23 Russland 19.04.23 Bermuda 21.04.23 Irland 21.04.23 Bhutan 22.04.23 Kasachstan 27.04.23 Saudi-Arabien 27.04.23 Turkmenistan 28.04.23 Polen 02.05.23 Slowakei 03.05.23 Deutschland 04.05.23 Israel 04.05.23 Antigua and Barbuda 05.05.23 Frankreich 05.05.23 Japan 06.05.23 Réunion 06.05.23 Portugal 07.05.23 Aruba 11.05.23 Belarus 12.05.23 Spanien 12.05.23 Schweiz 13.05.23 Bahamas 15.05.23 Chile 15.05.23 Italien 15.05.23 Montserrat 15.05.23 Malaysia 16.05.23 Montenegro 17.05.23 Großbritannien 19.05.23 Griechenland 21.05.23 French Polynesia 25.05.23 Barbados 26.05.23 Bosnien & Herzigowina 29.05.23 Kroatien 29.05.23 Ungarn 30.05.23 Zypern 31.05.23 Südafrika 01.06.23 China 02.06.23 Bulgarien 09.06.23 Guadeloupe 09.06.23 Rumänien 11.06.23 Martinique 15.06.23 Guyana 19.06.23 Türkei 22.06.23 Argentinien 24.06.23 Libyen 26.06.23 Iran 27.06.23 Mauritius 29.06.23 Bolivien 05.07.23 Nordmazedonien 06.07.23 Paraguay 08.07.23 Serbien 08.07.23 Surinam 08.07.23 Cayman Islands 09.07.23 Libanon 14.07.23 Panama 17.07.23 Tonga 17.07.23 Fidschi 05.08.23 Samoa 06.08.23 Brasilien 12.08.23 Granada 16.08.23 Mauretanien 18.08.23 Costa Rica 25.08.23 Djibouti 25.08.23 Ukraine 27.08.23 Venezuela 30.08.23 Mexiko 31.08.23 Botsuana 01.09.23 British Virgin Islands 01.09.23 Peru 03.09.23 Thailand 03.09.23 Algerien 04.09.23 Georgien 07.09.23 Vietnam 12.09.23 Aserbaidschan 08.10.23 Usbekistan 11.10.23 El Salvador 12.10.23 Äquatorialguinea 13.10.23 Tunesien 13.10.23 Ghana 16.10.23 Gabun 23.10.23 Armenien 31.10.23 Albanien 03.11.23 Französisch Guyana 04.11.23 Moldau 06.11.23 Kolumbien 08.11.23 Guinea 10.11.23 Laos 10.11.23 Cabo Verde 11.11.23 Ägypten 11.11.23 Guatemala 14.11.23 Dominikanische Republik 23.11.23 Solomon Islands 23.11.23 Irak 24.11.23 Kuba 25.11.23 Jordanien 25.11.23 Marokko 26.11.23 Papua-Neuguinea 02.12.23 Indonesien 03.12.23 Ecuador 06.12.23 Myanmar 15.12.23 Tschad 16.12.23 Jamaica 20.12.23 Mali 21.12.23 Südsudan 25.12.23 Benin 26.12.23

Quelle:overshootday.org

