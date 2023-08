Erfurt: Einbrecher helfen Bewohner wieder in Wohnung +++ 23-jähriger Autofahrer fährt auf Gehweg und verletzt vier Kinder +++ Autofahrerin prallt mit freilaufendem Pferd zusammen +++ Ausgewählte Panorama-Nachrichten aus Deutschland

Einbrecher helfen Bewohner wieder in Wohnung

Erfurt, Thüringen: In Erfurt haben zwei mutmaßliche Einbrecher dem Bewohner der Wohnung, in die sie eingebrochen waren, seine Tür geöffnet, nachdem dieser sich bei der Verfolgungsjagd selbst ausgesperrt hatte. Nach Angaben der Polizei waren die 21 und 26 Jahre alten Männer am Samstagabend in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Sie klopften und klingelten an einer Tür, um sicherzustellen, dass die Wohnung verlassen ist.

Sie öffneten die Tür daraufhin mit Hilfsmitteln. Wider Erwarten erschien der leicht bekleidete Bewohner vor den Männern, woraufhin diese flüchteten. Der 39-jährige Bewohner nahm die Verfolgung auf und stellte die Eindringlinge noch im Haus. Unglücklicherweise fiel die Tür hinter ihm zu, der Schlüssel war noch in der Wohnung. Somit bat er die jungen Männer darum, seine Tür noch einmal zu öffnen – was sie daraufhin auch taten, bevor die Polizei sie vor der Wohnung erwartete.

Quelle: DPA

Autofahrer fährt auf Gehweg und verletzt vier Kinder

Wuppertal, Nordrhein-Westfalen: Ein 23-Jähriger ist mit einem Auto auf einem Gehweg in vier Mädchen gefahren und hat diese verletzt. Der Mann habe am Sonntagnachmittag im Wuppertaler Stadtbezirk Heckinghausen die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und sei in die drei Zwölfjährigen und das dreijährige Mädchen gefahren, teilte die Polizei mit. Die Verletzungen der Kinder mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden, in Lebensgefahr seien die Mädchen aber nicht gewesen.

Der Fahrer sei mit dem Auto gegen eine Hauswand geprallt. "Nach einer Auseinandersetzung mit aufgebrachten Angehörigen der Kinder" habe der 23-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Weil er möglicherweise unter Drogen gestanden habe, habe er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben müssen.

Quelle: DPA

Fahrer ohne Führerschein: Fünf Schwerverletzte bei Unfall

Heilgeisthof, Mecklenburg-Vorpommern: Nach einem Unfall mit fünf Schwerverletzten in Heilgeisthof (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen Fahrens ohne Führerschein und fahrlässiger Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher. Der 39-Jährige soll mit seinem Transporter am Sonntag auf der Bundesstraße 109 auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo er frontal mit einem Auto im Gegenverkehr zusammenstieß, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. In dem anderen Unfallauto saß eine Familie mit zwei 7 und 15 Jahre alten Töchtern. Alle vier Insassen aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik in Greifswald.

Bei den Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass der Transporter-Fahrer, der ebenfalls schwer verletzt wurde, keine gültige Fahrerlaubnis für den Transporter hatte. Ein Sachverständiger der Dekra soll nun herausfinden, warum der 39-Jährige in Richtung Greifswald mit dem Transporter plötzlich auf die Gegenfahrbahn gedriftet war. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, vier Rettungswagenteams sowie mehrere Feuerwehren.

Quelle: DPA

Bilder des Tages Kaum zu erkennen 1 von 100 Zurück Weiter 1 von 100 Zurück Weiter 7. August: Gesicht zeigen Brisbane, Australien. In der Hauptstadt des Bundesstaates Queensland startet gleich das Achtelfinalspiel der Fifa-Frauen-Weltmeisterschaft zwischen England und Nigeria. Diese beiden englischen Fans haben schon mal gut ausgerüstet mit Flagge, Schals und einem Abbild ihrer Lieblingsspielerin auf den Rängen Platz genommen. Mehr

Autofahrerin prallt mit freilaufendem Pferd zusammen

Toddin, Mecklenburg-Vorpommern: Ein Auto ist auf der Bundesstraße 321 bei Toddin (Ludwigslust-Parchim) mit einem freilaufenden Pferd zusammengestoßen. Die 56 Jahre alte Beifahrerin wurde verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Pferd überlebte den Zusammenstoß am Montagmorgen nicht und verendete an der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen war das Tier zuvor von einer Weide ausgebrochen und allein unterwegs. Der 53 Jahre alte Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er blieb unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Quelle: DPA

Auto überschlägt sich bei Unfall: 31-Jähriger Fahrer stirbt

Pfalzgrafenweiler, Baden-Württemberg: Im Landkreis Freudenstadt ist ein 31 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntagabend auf der Kreisstraße 4775 bei Pfalzgrafenweiler unterwegs, als er in einer Linkskurve aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Das Auto kollidierte mit am Straßenrand liegendem Holz, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Quelle: DPA