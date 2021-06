Großeinsatz der Polizei in Espelkamp: Dort starben am Donnerstag Mittag eine Frau und ein Mann durch Schüsse. Es gab laut Polizei zwei unterschiedliche Tatorte.

In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind nach Informationen der Bielefelder Polizei zwei Menschen erschossen worden. Laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa ereigneten sich die Schüsse am Donnerstagmittag in der Innenstadt. Die Polizei war seit der Mittagszeit mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Es handle sich um einen Mann und eine Frau, zitierte die Nachrichtenagentur AFP einen Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat seien noch vollkommen unklar. Es handle sich um eine dynamische Lage. Die beiden Toten wurden an zwei verschiedenen Tatorten gefunden, so der Polizeisprecher. Ein Tatort befinde sich nach ersten Angaben in einem Haus, der andere in einer Seitenstraße unweit des ersten Tatorts, meldete die dpa. Ob es sich um ein Geschehen innerhalb einer Familie handele, konnte der Polizeisprecher nach AFP-Angaben nicht sagen.

Spezialeinsatzkommando nach Schüssen von Espelkamp im Einsatz

Die dpa zitierte einen Polizeisprecher mit der Information, wonach der Täter auf der Flucht sei. Von einer Amoklage gehen die Ermittler demzufolge nicht aus. Laut Polizei ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Das "Westfalen-Blatt" berichtete, dass Polizeikräfte aus der ganzen Region zusammengezogen wurden, um den Tatverdächtigen zu suchen.

Nach offiziellen Informationen der Bielefelder Polizei handele es sich um ein Tötungsdelikt, schrieb die dpa. Ob und in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die beiden Opfer standen, blieb zunächst unklar.

Der WDR berichtete, die Polizei habe weite Teile der Innenstadt abgesperrt. Ein Notfallseelsorger betreute mehrere junge Frauen, so der Sender weiter. Kriminalpolizei und Spurensicherung seien ebenfalls vor Ort.

Am Vormittag mehrere Notrufe bei der Polizei

Ein Polizeisprecher sagte laut dpa am Tatort, dass am Vormittag bei der Polizei ein Notruf eingegangen sei, dass in der Innenstadt von Espelkamp mehrere Schüsse gefallen seien. "Die Beamten haben hier im Bereich eines Wohnhauses eine Person mit Schussverletzungen aufgefunden, und unweit dieser Straße in einer Seitengasse eine weitere Person", so der Sprecher.

Zahlreiche Rettungskräfte seien alarmiert worden: "Rettungsdienst, Notarzt, ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Letztendlich aber vergeblich: Wir müssen jetzt festhalten, dass wir es mit zwei Toten zu tun haben." Eine Mordkommission der Bielefelder Polizei habe die Ermittlungen übernommen. Zum Täter machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Mit Blick auf Sorgen von Anwohnern sagte er: "Die Polizei hatte die Einsatzsituation vollständig im Griff. Es sind zahlreiche Beamte im Einsatz."

Die knapp 26.000-Einwohner Stadt Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke befindet sich im Nordosten von Nordrhein-Westfalen und ist etwa 50 Kilometer von Bielefeld entfernt.

Quellen: dpa, AFP, WDR

