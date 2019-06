Schweres Flugzeug-Unglück in Mecklenburg-Vorpommern: Am Montagnachmittag sind zwei Bundeswehr-Flieger des Typs "Eurofighter" in der Luft zusammengestoßen. Die Maschine gilt schon länger als Problemjet und sorgt immer wieder für Schlagzeilen.

Entwickelt wurde das Flugzeug von Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien. Die Konstruktion des Jets galt als europäisches Prestigeprojekt – war aber nicht unumstritten. Vor allem in Deutschland gab es lange politische Diskussionen. So wurden neben der rund zwanzigjährigen Entwicklungszeit und der hohen Anschaffungskosten von mehr als 100 Millionen Euro pro Maschine auch die wiederholten technische Mängel an dem Flugzeug kritisiert.

Kaputte Schleudersitze und fehlendes Personal

Die deutsche Luftwaffe unterhält nach eigenen Angaben derzeit 140 "Eurofighter"-Maschinen. 2018 sorgten Berichte für Wirbel, wonach davon lediglich zehn Maschinen technisch einwandfrei und somit einsatzbereit seien. Weil es überdies nur begrenzt Personal gebe, könnten aber nur vier Flieger überhaupt starten, hieß es damals.

2014 musste die Lebensdauer der eingesetzten Maschinen halbiert werden – es waren "Herstellungsfehler an einer großen Anzahl von Bohrungen" festgestellt worden. Berlin hatte deshalb die Abnahme weiterer Flugzeuge kurzfristig ausgesetzt.

2010 hatte die Bundesregierung sogar zwischenzeitlich ein Flugverbot für alle Maschinen verhängt, da die Schleudersitze nicht einwandfrei funktionierten.

Abgestürzte "Eurofighter" waren in Rostock stationiert

Die beiden abgestürzten Eurofighter gehörten zum Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" in Laage bei Rostock. Dort sind insgesamt rund 25 Maschinen dieses Typs stationiert. Ihre Anzahl unterliege Schwankungen, etwa wenn Maschinen gewartet würden, sagte ein Geschwadersprecher am Montag. Auch wegen fehlender Ersatzteile waren in der Vergangenheit einige Maschinen nicht einsatzbereit, hatte der Inspekteur der Luftwaffe bei einem Besuch vor rund einem Jahr erklärt.

Hauptaufgabe des Geschwaders ist die Ausbildung der deutschen "Eurofighter"-Piloten. Sie werden den Angaben zufolge nach ihrer Fliegergrundausbildung in den USA in Laage speziell auf den europäischen Kampfjet geschult, dazu gehört auch die erweiterte Waffenausbildung. Unter anderem verfügt der Standort über mehrere Flugsimulatoren.

"Eurofighter" fliegen auf der ganzen Welt

Der typischerweise einsitzige Jet ist 15,9 Meter lang und fliegt mit zweifacher Schallgeschwindigkeit. Er kann sowohl für Luft-Luft- als auch für Luft-Boden-Kämpfe bewaffnet werden.

Außerhalb Deutschlands wird der Eurofighter als "Typhoon" vermarktet. Nach Hersteller-Angaben wurden bisher mehr als 500 Maschinen an sieben Länder ausgeliefert: Neben den vier Entwicklerländern sind das Österreich, der Oman und Saudi-Arabien.