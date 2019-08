Nach dem Gewinn des mit 90 Millionen Euro gefüllten Eurojackpots leben in einer finnischen Kleinstadt von nun an 50 Lotto-Millionäre. Die Glückspilze hatten sich in ihrer Gemeinde Siilinjärvi an einem in einem Supermarkt ausgelegten Tippschein beteiligt. In dem Laden soll der Gewinn nun am Freitag mit Kaffee und Kuchen für alle gefeiert werden.

Die Zeitung "Iltalehti" rechnete vor, mit dem Jackpot der Tippgemeinschaft könnten auf einen Schlag die gesamten Schulden der Gemeinde abbezahlt werden. Die Summe entspricht demnach dem Betrag, der in der 20.000-Einwohner-Stadt jährlich an Steuern gezahlt wird.

"Dieser Gewinn ist an eine gute Gruppe gegangen", sagte Jyrki Huttunen, Verkäufer in dem Markt, dem Blatt. Bei der Tippgemeinschaft handele es sich um "50 glückliche Leute". Alle von ihnen erhalten nun jeweils rund 1,8 Millionen Euro.

Schon der 16. Eurojackpot für Finnen

Zum zweiten Mal in diesem Jahr war der Jackpot in der europäischen Lotterie auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen, weil er sieben Wochen in Folge nicht geknackt worden war. Dank der Gewinnzahlen 15-18-19-41-42 und den beiden Eurozahlen 4 und 6 - die passenderweise in der finnischen Hauptstadt Helsinki gezogen wurden - war er am Freitag schließlich an die Tippgemeinschaft in Siilinjärvi gegangen. Die Kleinstadt liegt rund 400 Kilometer nordöstlich von Helsinki im finnischen Nirgendwo.

Es handelt sich um den 16. Eurojackpot der höchsten Kategorie, der nach Finnland geht. Einen solch hohen Eurojackpot-Gewinn, der durch Gewinne in unteren Kategorien noch um knapp zwei Millionen Euro gesteigert wurde, gab es in dem skandinavischen Land aber noch nie. Die Chance auf den Hauptgewinn im Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen.