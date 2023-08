von Eugen Epp Der Eurojackpot ist geknackt: 117 Millionen Euro gehen an einen Spieler aus Hamburg. Der Gewinner probierte erstmals eine neue Zahlenstrategie aus, die prompt zum Erfolg führte.

117 Millionen Euro lagen im Eurojackpot – und ein Spieler aus Hamburg hat ihn geknackt. Die Gewinnzahlen 3, 17, 19, 32, 38 sowie die beiden Eurozahlen 6 und 7 machten den Mann zum vielfachen Millionär. Der Gewinner ist offenbar ein leidenschaftlicher Lottospieler. Für den ganz großen Wurf musste er allerdings seine Strategie ändern.

"Der Gewinner hat seinen Account seit fünf Jahren und bislang per Dauerschein immer dieselben Glückszahlen gespielt", sagte eine Sprecherin von Zeal, der Muttergesellschaft des Online-Anbieters Lotto24, der "Bild". Dann sei er allerdings darauf umgeschwenkt, sich beim Ausfüllen des Tippscheins von Zahlen aus seiner Umgebung inspirieren zu lassen. Und siehe da – gleich beim ersten Versuch sackte er die Riesensumme von 117 Millionen Euro ein.

Eurojackpot-Gewinner will so weiterleben wie bisher

Bisher bleibt der Gewinner anonym, wie in allen anderen Fällen dieser Art rät ihm die Lottogesellschaft dringend dazu, sich weiterhin nicht öffentlich zu erkennen zu ergeben. Ein paar Informationen sind dennoch bekannt über den Glückspilz: Er sei ein "echter Hamburger Jung", so die Lottogesellschaft, der sich eventuell ein neues Auto kaufen und das Geld ansonsten anlegen wolle. Im Großen und Ganzen beabsichtige er, so weiterzuleben wie bisher. Bisher habe er nur mit seinen beiden besten Freunden darüber gesprochen. Ein zweiter Chico, der sich nach seinem Lottogewinn von zehn Millionen Euro ausgiebig im Licht der Öffentlichkeit sonnte, ist also nicht in Sicht.

Der Gewinner habe zunächst gar nicht von seinem Glück mitbekommen, sagte Helmut Becker, der Vorstandsvorsitzende von Zeal. Er habe online in den Nachrichten gelesen, dass der Jackpot nach Hamburg gegangen sei und daraufhin seine Zahlen mit den Gewinnzahlen verglichen. Die 117 Millionen Euro sind der höchste Gewinn, den es in Hamburg jemals gegeben hat. Nach Angaben der Lotterie wurde ein dreistelliger Millionengewinn bisher fünfmal beim Eurojackpot ausgeschüttet. Spieler aus Berlin und Schleswig-Holstein hatten in diesem bzw. im vergangenen Jahr jeweils 120 Millionen Euro gewonnen.

