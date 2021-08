Sehen Sie im Video: Hunderte Waldbrände – Evakuierungen in Touristengebieten am Mittelmeer.









In der Türkei, Griechenland und Italien mussten Einwohner und Touristen vor hunderten Waldbränden in Sicherheit gebracht werden. Hotelgäste in einem Vorort der südtürkischen Stadt Marmaris verließen am Samstag ihre Zimmer, weil ein Waldbrand drohte die gesamte Anlage in Brand zu setzen. Die Hotelgäste konnten alle in Sicherheit gebracht werden. Die seit Tagen anhaltenden Waldbrände tauchen unerwartet an mehreren Stellen auf. Die Feuerwehr tut alles, um der Lage Herr zu werden. Man habe die meisten unter Kontrolle gebracht, teilte sie am Sonntag mit. Mehr als 100 Waldbrände waren in den vergangenen fünf Tagen in der Türkei ausgebrochen – die Behörden meldeten zehn Tote. Einige Urlauber verlassen die Ferienregionen am Mittelmeer, entweder um frühzeitiger nach Hause zu fahren oder um in eine andere Region zu ziehen. Am Mittelmeer kommt es im Zuge der trockenen Hitzewelle in Südosteuropa vermehrt zu Waldbränden. Auch in Griechenland und in Italien sind zahlreiche Brände ausgebrochen.

Mehr