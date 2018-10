Im Prozess um den massenhaften Mord an Patienten hat der angeklagte ehemalige Krankenpfleger Niels Högel die Taten gestanden. Die Anklage legt ihm 100 weitere Morde zu Last. In einem früheren Verfahren war er wegen Mordes in zwei Fällen bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Melanie Bitter, Sprecherin am Landgericht Oldenburg: "Auf die Frage der Kammer, ob er sich insgesamt zu den Anklagevorwürfen schon äußern könne, hat Herr Högel erklärt, er würde die Anklagevorwürfe, soweit er sich an sie erinnern könne, einräumen, die seien zutreffend." Nach Erkenntnissen der Ermittler verabreichte der Angeklagte den Patienten eigenmächtig Medikamente, um Herz-Kreislauf-Stillstände auszulösen und sie anschließend wiederzubeleben. Viele von ihnen starben. Die Taten sollen zwischen 2000 und 2005 begangen worden sein. Mögliches Motiv: Langeweile und Geltungssucht. Die mutmaßlichen Opfer des Angeklagten seien zwischen 96 Jahren und 34 Jahren alt. Der Angeklagte war laut Gericht zunächst im Klinikum Oldenburg und danach bis zu seiner Festnahme im Klinikum Delmenhorst beschäftigt. "Herr Högel hat sehr ruhig und gefasst gewirkt. Er hat aber auch sehr offen gewirkt und sehr selbstkritisch seine eigenen Handlungen und auch die Fehler, die er für sich in seinem Werdegang sieht, eingeräumt, zum Beispiel berichtet, dass er hätte schon frühzeitig erkennen können, dass dieser Beruf mit seinen Überforderungssituationen vielleicht nichts für ihn ist." Bislang sind Verhandlungstage bis Frühjahr nächsten Jahres angesetzt. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist noch unklar.