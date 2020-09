Hongkonger Aktivist Joshua Wong wieder auf freiem Fuß +++ Mehr Berichte über Angriffe gegen Lehrer +++ Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Hessen angelaufen +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Ex-VW-Chef Winterkorn kommt auch wegen Marktmanipulation vor Gericht

Der frühere Volkswagen-Chef Martin Winterkorn muss sich im Dieselskandal auch wegen des Verdachts der Marktmanipulation vor Gericht verantworten. Das Landgericht Braunschweig ließ die Anklage der Staatsanwaltschaft zu. Erst vor rund zwei Wochen hatte das Landgericht die Anklage gegen Winterkorn wegen Verdachts auf Betrug zugelassen. Der Dieselskandal war am 18. September 2015 bekannt geworden, Winterkorn war damals VW-Konzernchef. Der Aktienkurs des Autobauers ging kurz darauf in den Keller.

Die Staatsanwaltschaft hatte im September Anklage gegen Winterkorn sowie gegen Volkswagen-Chef Herbert Diess und den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch erhoben. Sie warf ihnen vor, den Kapitalmarkt vorsätzlich zu spät über den Dieselskandal bei Volkswagen informiert und damit "rechtswidrig Einfluss auf den Börsenkurs des Unternehmens genommen zu haben". Das Verfahren gegen Diess und Pötsch wurde im Mai gegen eine Zahlung von jeweils 4,5 Millionen Euro eingestellt.

+++ 13 Uhr: Jugendlicher mehrere Tage nach Sturz in Fluss Pegnitz gestorben +++

Mehr als eine Woche nach einem Sturz in den Fluss Pegnitz ist ein 16-Jähriger aus dem bayerischen Nürnberg gestorben. Nach Angaben der örtlichen Polizei erlag der Jugendliche den Folgen des Unfalls. Er war am Dienstag vergangener Woche aus noch ungeklärter Ursache in den Fluss gefallen. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nicht. Zeugen hatten den 16-Jährigen auf Höhe der Nürnberger Innenstadt in der Pegnitz entdeckt und den Notruf gewählt. Eine Polizistin zog ihn an Land, Rettungskräfte belebten ihn wieder. Er kam in ein Krankenhaus, wo er schließlich starb.

+++ 12.55 Uhr: Keine Opferentschädigung für durch Alkoholkonsum der Mutter behinderte Kinder +++

Durch Alkoholmissbrauch der Mutter während der Schwangerschaft geschädigte Kinder haben in der Regel später keinen Anspruch auf eine Opferentschädigung. Anderes gilt nur, wenn die Mutter mit dem Alkoholkonsum ihren Embryo töten und abtreiben wollte, wie das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied.

Die Mutter der Klägerin war alkoholabhängig und hatte auch während der Schwangerschaft erheblich getrunken. Später sagte sie vor Gericht, ihr sei durchaus klar gewesen, dass sie dadurch ihr Kind schädigen würde. Die heute 15-jährige Tochter ist wegen einer "globalen Entwicklungsverzögerung" schwerbehindert. Das Jugendamt, das wegen der Probleme der Mutter die Pflegschaft führte, beantragte 2009 eine Opferentschädigungsrente. Das Versorgungsamt in Sachsen-Anhalt lehnte dies ab. Eine Klage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg. Inzwischen lebt das Mädchen in einer Pflegefamilie, die das Verfahren vor dem BSG fortführte.

+++ 12.40 Uhr: Ex-VW-Chef Winterkorn kommt auch wegen Marktmanipulation vor Gericht +++

+++ 12.39 Uhr: Polizei befreit elf Hundewelpen aus verdrecktem Auto +++

Die Polizei hat bei Siegen elf Hundewelpen aus dem Kofferraum eines Autos befreit. Die Tiere seien in sehr schlechtem Zustand gewesen und dem Veterinäramt übergeben worden, teilte ein Polizeisprecher in Dortmund mit. Der Wagen war auf der Autobahn 45 in Richtung Dortmund unterwegs. Die Welpen seien in dem rumänischen Auto in viel zu kleinen Kartons, Plastikkisten und Transportboxen untergebracht gewesen. Aus dem Kofferraum sei den Beamten ein beißender Geruch in die Nase gestiegen - da die Hunde offensichtlich über Stunden ihre Geschäfte in die Transportboxen verrichtet hätten.

Der 47 Jahre alte Fahrer habe sich als Hundezüchter ausgegeben. Alle elf Tiere seien für seine Tochter in Niedersachsen, gab er an. Die Welpen kamen in ein Tierheim. Gegen den 47-Jährigen wird wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

+++ 12.36 Uhr: Orban sieht in EU-Vorschlägen zur Asylreform "keinen Durchbruch" +++

Ministerpräsident Viktor Orban hat die Vorschläge der EU-Kommission für eine europäische Asylreform abgelehnt. "Es gibt keinen Durchbruch", sagte Orban nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Die Reformvorschläge beinhalteten noch immer das Vorhaben, Flüchtlinge über Quoten in der EU zu verteilen, jedoch keine Pläne für Aufnahmelager außerhalb der Europäischen Union.

+++ 11.55 Uhr: Verdächtige hinter Millionenbetrug mit Schutzmasken für deutsche Behörden gefasst +++

Ermittler aus Deutschland und anderen Ländern haben die Organisatoren eines großangelegten Millionenbetrugs mit Corona-Schutzmasken für die deutschen Gesundheitsbehörden überführt. Wie die Staatsanwaltschaft im bayerischen Traunstein mitteilte, wurden Verdächtige in den Niederlanden und Nigeria gefasst und teils bereits verurteilt. Demnach ging es um Betrug im Zusammenhang mit der Lieferung von Masken für 15 Millionen Euro.

Laut Staatsanwaltschaft war ein von den deutschen Behörden mit der Beschaffung betrauter Geschäftsmann im März wegen der globalen Maskenknappheit auf neue Kontakte ausgewichen, die ihm Lieferung gegen Vorkasse zusagten. Der Mann überwies eineinhalb Millionen Euro auf ein irisches Konto, trotzdem kam die Maskenübergabe nicht zustande. Der Mann hatte sich dafür den Behörden zufolge eigens mit 52 Lastwagen in die Niederlande begeben. Nachdem ihm die Täter dort mitteilten, dass das Geld nicht verbucht worden sei, überwies er auf ein niederländisches Konto weitere 880.000 Euro. Anschließend brach der Kontakt zu den angeblichen Lieferanten ganz ab.

+++ 11.47 Uhr: Tichy gibt laut "FAZ" Vorsitz der Erhard-Stiftung ab +++

Der in die Kritik geratene Journalist Roland Tichy will nach einem Medienbericht den Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung abgeben. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, Tichy werde sich im Oktober nicht zu Wiederwahl stellen. Grund ist ganz offensichtlich eine Debatte um als sexistisch empfundene Äußerungen über die SPD-Politikerin Sawsan Chebli in der Monatszeitschrift "Tichys Einblick". Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, twitterte zu Tichys Rückzug: "Die einzig richtige Entscheidung."

Zunächst hatte die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU), ihre Mitgliedschaft in der Stiftung aus Protest gegen Tichy gekündigt. "Grund für diese Entscheidung ist eine Publikation in dem Magazin "Tichys Einblick", die frauenverachtende und in höchstem Ausmaß sexistische Äußerungen gegenüber meiner Kollegin Sawsan Chebli enthält", sagte Bär dem "Handelsblatt". Kritik an Tichy äußerte nach Angaben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der ebenfalls Mitglied der Stiftung ist.

+++ 11.33 Uhr: Hongkonger Aktivist Joshua Wong wieder auf freiem Fuß +++

Nach seiner vorübergehenden Festnahme ist der bekannte Hongkonger Aktivist Joshua Wong wieder auf freien Fuß gesetzt worden. "Ich bin jetzt in Sicherheit", schrieb Wong der Deutschen Presse-Agentur. Stunden zuvor hatte er über seinen Twitter-Account seine Festnahme mitgeteilt - wegen der Teilnahme an einer unerlaubten Versammlung am 5. Oktober 2019. Auch wurde er laut der Mitteilung beschuldigt, gegen das damals geltende Vermummungsverbot bei Protesten in Hongkong verstoßen zu haben.

+++ 11.28 Uhr: Vereinte Nationen und Großbritannien laden zu Online-Klima-Event +++

Großbritannien will gemeinsam mit den Vereinten Nationen zu einem Online-Klimatreffen im Dezember einladen. Das Event soll am 12. Dezember, dem fünfjährigen Jubiläum des Klimaabkommens von Paris, stattfinden, wie aus einer UN-Mitteilung hervorgeht. Der britische Premier Boris Johnson will dies heute im Rahmen eines UN-Treffens verkünden. Die Welt dürfe den Klimawandel nicht über die Herausforderungen der Corona-Pandemie aus dem Blick verlieren, heißt es im Redetext Johnsons, aus dem britische Medien zitieren.

Das Treffen, zu dem Regierungen und Experten eingeladen werden, soll den Weg für die aufs kommende Jahr verschobene Klimakonferenz in Glasgow bereiten. Die eigentlich jährlich stattfindende UN-Klimakonferenz wurde wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verlegt.

+++ 11.22 Uhr: Polizei stoppt Auto mit Sofa auf dem Dach +++

Mit einem lose aufs Autodach gelegten Sofa ist ein Mann gestern in Bremerhaven unterwegs gewesen und von einem Polizisten auf Streife entdeckt worden. Der stoppte den 27-Jährigen und untersagte ihm die Weiterfahrt, wie die Polizei heute mitteilte. Der Fahrer, der die Ladung in keinerlei Art und Weise gesichert hatte, sei sich auch nach einem eindringlichen Gespräch keiner Schuld bewusst gewesen. Verantworten muss er sich nun wegen des Verstoßes gegen die ordnungsgemäße Ladungssicherung.

+++ 11.20 Uhr: Mann wird bei Waldarbeiten unter Traktor eingeklemmt und stirbt +++

Ein Mann ist bei Holzarbeiten in Bayern tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kippte sein Traktor um und überschlug sich, als der 59-Jährige einen Baumstamm herausziehen wollte. Er wurde unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Spaziergänger entdeckte den Mann bei Schnaittach gestern Nachmittag. Für den Eingeklemmten kam jede Hilfe zu spät, die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

+++ 11.15 Uhr: Pferd mit schweren Verletzungen tot auf Koppel entdeckt +++

Ein Pferd ist in Thüringen tot auf einer Koppel entdeckt worden. Das Tier, das bereits am Dienstag in Suhl gefunden wurde, wies schwere Verletzungen auf, wie die Polizei jetzt mitteilte. Zur Art der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht. Die Ursache für die Verletzungen soll nun durch eine Obduktion der Stute ergründet werden. Mit Ergebnissen werde erst Ende der Woche gerechnet. Erst gestern war bekannt geworden, dass in Jena fünf Pferde mit Stichen verletzt worden waren.

+++ 10.28 Uhr: Mutmaßliche Sekten-Chefin wegen Mordes an Vierjährigem verurteilt +++

Eine mutmaßliche Sekten-Chefin ist vom Hanauer Landgericht mehr als 30 Jahre nach dem Tod eines Vierjährigen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. "Es gruselt einen, was um Sie und Ihre Gemeinschaft passiert ist", sagte der Vorsitzende Richter Peter Graßmück. "So etwas haben wir noch nicht erlebt." Die Angeklagte soll im August 1988 den Jungen in einen Leinensack eingeschnürt und in ein Badezimmer gelegt haben. Das Kind soll ohnmächtig geworden und an seinem Erbrochenem erstickt sein. Ermittler hielten den Tod des Jungen lange Jahre für einen Unfall. Erst 2015 wurde der Fall nach Hinweisen von Aussteigern wieder aufgerollt.

Als Motiv sieht die Staatsanwaltschaft, dass die 73-Jährige durch den Tod des Jungen ihre Machtposition stärken wollte. Sie habe das Kind als "vom Bösen besessen" bezeichnet. Nach dem Tod habe sie die Eingebung vorgetäuscht, dass Gott das Kind geholt habe - der Junge sei die Wiedergeburt Hitlers gewesen. Zeugen berichteten in dem Verfahren vom strengen Regiment der Frau, von seelischen Grausamkeiten, Gehirnwäsche, psychischer und physischer Gewalt sowie von den Leiden des Jungen und auch anderer Kinder in der Hanauer Gruppe.

+++ 10.18 Uhr: Mehr Schulleitungen berichten von Angriffen gegen Lehrer +++

Die Zahl der Schulleiter, die von körperlichen oder verbalen Angriffen auf Lehrer in ihrer Einrichtung berichten, ist einer Umfrage zufolge deutlich gestiegen. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellte bei einer Online-Pressekonferenz Ergebnisse einer repräsentativen Forsa-Befragung im Januar und Februar dieses Jahres vor. Jede dritte Schulleitung (34 Prozent) in Deutschland gab demnach an, dass es in den vergangenen fünf Jahren an ihrer Einrichtung zu Fällen kam, in denen Lehrer körperlich angegriffen wurden. Bei der gleichen Befragung 2018 sagten noch 26 Prozent der Schulleiter, es habe körperliche Angriffe auf Lehrer in den vergangenen fünf Jahren gegeben.

Deutlich mehr Schulen berichteten im Vergleich zu 2018 auch von Beschimpfungen, Drohungen, Beleidigungen, Belästigungen oder Mobbing gegen Lehrkräfte. Die Zahl der Befragten, die von Angriffen und Belästigungen über das Internet berichteten, nahm ebenfalls zu.

+++ 10.12 Uhr: EU erkennt Lukaschenko nicht als neuen belarussischen Präsidenten an +++

Die EU erkennt Alexander Lukaschenko trotz dessen Vereidigung nicht als neuen belarussischen Präsidenten an. Aufgrund der "gefälschten Ergebnisse" der Präsidentschaftswahl fehle es der "sogenannten Amtseinführung" an "jeglicher demokratischer Legitimität", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Brüssel werde seine Beziehungen zu Minsk auf den Prüfstand stellen. Der seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten autoritär regierende Lukaschenko hatte sich gestern für eine weitere Amtszeit vereidigen lassen. Die Zeremonie fand ohne Vorankündigung im Palast der Unabhängigkeit in Minsk statt.

+++ 9.43 Uhr: EU-Recht steht Vergewaltigungsurteil gegen "Maddie"-Verdächtigen nicht entgegen +++

Ein Vergewaltigungsurteil gegen den deutschen Verdächtigen im Fall Madeleine McCann kann bestehen bleiben. Es verstößt nicht gegen das EU-Recht, auch wenn Christian B. ursprünglich wegen einer anderen Tat an Deutschland ausgeliefert wurde, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. B. war wegen der 2005 begangenen Vergewaltigung einer 72 Jahre alten Frau 2019 in Braunschweig zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Diese muss er im Anschluss an eine Haftstrafe wegen Drogenhandels verbüßen. Er legte beim Bundesgerichtshof (BGH) Revision gegen das Urteil ein, dieser bat den EuGH um Klärung. Der BGH muss das Braunschweiger Urteil nun noch auf Formfehler prüfen.

Die gegen B. laufenden Mordermittlungen im Fall McCann sind von dem Fall unabhängig. B. wird verdächtigt, 2007 in Portugal die dreijährige Madeleine McCann entführt und getötet zu haben.

+++ 9.35 Uhr: Mann wird zwischen Laderampe und Laster eingeklemmt und stirbt +++

Bei einem Arbeitsunfall ist ein 58-Jähriger in Gotha von seinem Sattelzug erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich, als der Laster plötzlich rückwärts rollte, wie die Polizei mitteilte. Der 58-Jährige wurde zwischen dem Sattelauflieger des Fahrzeugs und einer Laderampe eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

+++ 9.10 Uhr: Zehn Verletzte bei schwerem Busunfall in Baden-Württemberg +++

Bei einem schweren Busunfall auf der Bundesstraße 28 in Baden-Württemberg sind zehn Menschen verletzt worden. Ein Linienbus fuhr gestern Nachmittag von Blaubeuren in Richtung Bad Urach, als er in einer Linkskurve von der regennassen Fahrbahn abkam, wie die Polizei in Ulm heute mitteilte. Im weiteren Verlauf überquerte der Bus die Fahrbahn, prallte am linken Rand in die Leitplanke und streifte mehrere Fahrzeuge. Mit einem Lastwagen prallte er zusammen. Die Busfahrerin und sieben Fahrgäste wurden bei dem Unfall am Mittwochnachmittag verletzt, außerdem wurden die Fahrer zweier Lastwagen leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit zehn Rettungswagen und drei Notärzten im Einsatz. Der Gesamtschaden wurde auf 170.000 Euro geschätzt.

+++ 9.02 Uhr: Autos in Rostock reihenweise mit Hakenkreuzen beschmiert +++

Unbekannte haben in Rostock eine Reihe von Autos mit Hakenkreuzen und nationalsozialistischen Parolen beschmiert. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, wurden bisher elf betroffene Autos gemeldet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Parolen und Zeichen wurden am frühen Morgen von Anwohnern im Stadtteil Lütten Klein, die zur Arbeit wollten, bemerkt.

+++ 8.56 Uhr: Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong festgenommen +++

Der bekannte Hongkonger Aktivist Joshua Wong ist von der Polizei festgenommen worden. Das ging aus einer Mitteilung auf seinem Twitter-Account hervor. Der 23-Jährige habe sich auf einer Polizeiwache gemeldet und sei dort wegen der Teilnahme an einer unerlaubten Versammlung am 5. Oktober des vergangenen Jahres festgenommen worden. Auch wurde er laut der Mitteilung beschuldigt, gegen das damals geltende Vermummungsverbot bei Protesten in Hongkong verstoßen zu haben.

China hatte Ende Juni ein hoch umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch oder terroristisch ansieht. Es ist der bisher weitestgehende Eingriff in Hongkongs Autonomie und gibt Chinas Staatssicherheit weitreichende Vollmachten. Hongkongs demokratische Opposition geht davon aus, dass das Gesetz auf sie abzielt. Mehrere bekannte Anhänger der Protestbewegung waren bereits vor einigen Wochen festgenommen und später gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Andere prominente Anhänger der Demokratiebewegung haben Hongkong vorsorglich verlassen.

+++ 8.14 Uhr: Justiz in El Salvador lässt wegen Abtreibung verurteilte Frau frei +++

Die Justiz in El Salvador hat eine Frau nach fünf Jahren Haft freigelassen, die unter den extrem strengen Gesetzen des Landes wegen Abtreibung zu 30 Jahren Haft verurteilt worden war. Die Freilassung von Cindy Erazo sei ein weiterer Sieg für all die Frauen, die nach einem Notfall während der Schwangerschaft zu Unrecht beschuldigt würden, erklärte Morena Herrera von der Organisation Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, die sich für die Entkriminalisierung von Abtreibungen einsetzt. Erazo hatte demnach 2014 auf der Toilette eines Einkaufszentrums in San Salvador eine Fehlgeburt. Bei einer anschließenden Untersuchung im Krankenhaus kamen die Ärzte zu dem Schluss, dass sie abgetrieben habe. 2015 wurde die junge Frau deshalb zu 30 Jahren Haft verurteilt. Nachdem sie vor dem Obersten Gerichtshof von El Salvador Berufung eingelegt hatte, wurde die Strafe 2016 auf zehn Jahre reduziert. Wegen guter Führung kam sie nun nach Verbüßen der Hälfte ihrer Haftzeit auf freien Fuß.

EL Salvador hat seit den 90er-Jahren ein äußerst restriktives Abtreibungsgesetz: Es verbietet jeden Schwangerschaftsabbruch, selbst wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Erazos Schicksal ist kein Einzellfall. Nach Angaben von Frauenrechtsorganisationen sitzen derzeit 18 Frauen nach einer Verurteilung wegen eines Schwangerschaftsabbruchs in Haft.

+++ 8:01 Uhr: Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Hessen angelaufen +++

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen sind am Morgen Warnstreiks in Hessen angelaufen. Mit der Frühschicht hätten Aktionen in Frankfurt und Offenbach begonnen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. Der Schwerpunkt der Proteste liegt auf Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und einzelnen Trägern der sozialen Arbeit. Die Warnstreiks sollen von der Früh- bis zur Spätschicht gehen. Verdi will mit den Warnstreiks ihren Lohnforderungen im laufenden Tarifstreit mit Bund und Kommunen Nachdruck verleihen.

+++ 7.28 Uhr: Trump stänkert gegen Herzogin Meghan +++

US-Präsident Donald Trump hat gegen Herzogin Meghan gestänkert - offenbar wegen ihrer Kommentare zur US-Präsidentschaftswahl. Er sei "kein Fan", sagte Trump über die Ehefrau des britischen Prinz Harry. Dem Prinzen wünschte Trump ironisch "viel Glück". Dieser werde es "gebrauchen können". Die US-Bürgerin Meghan Markle hatte am Dienstag im Sender ABC gesagt: "Alle vier Jahre wird uns gesagt: 'Dies ist die wichtigste Wahl unseres Lebens.' Aber diese ist es." Schon einige Wochen zuvor hatte die vormalige Schauspielerin, die durch die Serie "Suits" bekannt wurde, mit Äußerungen zur US-Wahl für Aufsehen gesorgt. Damals hatte sie gesagt, das Land brauche unbedingt "Veränderung". Meghan und Harry leben mit ihrem Sohn Archie in Meghans Heimat im US-Bundesstaat Kalifornien.

++ 6.43 Uhr: Greenpeace-Aktivisten klettern auf Düsseldorfer Staatskanzlei +++

Greenpeace-Aktivisten sind aus Protest gegen den Braunkohletagebau Garzweiler auf das Dach der Staatskanzlei in Düsseldorf geklettert. An der Fassade haben die Demonstranten ein Banner mit der Aufschrift "Staatskanzlei NRWE: Klima verheizt, Heimat zerstört" befestigt. Das teilte die Umweltorganisation am frühen Morgen mit. Die Polizei bestätigte einen größeren Einsatz an der Staatskanzlei.

Die Aktivisten werfen Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor, trotz Klimakrise und drohender Zerstörung weiterer Dörfer die Ausweitung des Tagebaus Garzweiler II nicht zu stoppen. Ein neues Gutachten der Organisation zeige, dass die Landesregierung durchaus über den notwendigen Spielraum verfüge. RWE dürfe sich bei Ministerpräsident Laschet nicht länger wie zu Hause fühlen, hieß es.

+++ 5.52 Uhr: Südkoreanischer Behördenmitarbeiter soll in Nordkorea erschossen worden sein +++

Nordkoreanische Sicherheitskräfte haben bei einem Vorfall im Meeresgebiet des Staates nach Angaben aus Seoul einen südkoreanischen Behördenmitarbeiter erschossen. Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte, war der 47-jährige Mitarbeiter der Fischereibehörde unter unklaren Umständen von seinem Patrouillenboot verschwunden und dann in nordkoreanisches Gewässer gelangt. Der Mann sei daraufhin von nordkoreanischen Sicherheitskräften erschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul auf der Grundlage der Analyse von Geheimdienstinformationen weiter mit. Seine Leiche sei anschließend in Nordkorea verbrannt worden. Das südkoreanische Ministerium nannte den Vorfall "ungeheuerlich". Alle Verantwortung für den Vorfall liege bei Nordkorea.

+++ 5.00 Uhr: Autotransporter mit Neufahrzeugen brennt auf A92 vollständig aus +++

Der Brand eines Autotransporters hat für einen Sachschaden in Höhe von über einer halben Million Euro und Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 92 in der Nähe von Landshut gesorgt. Am frühen Morgen habe der mit sieben Neufahrzeugen beladene Sattelzug Feuer gefangen und sei vollständig ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Grund sei vermutlich ein Defekt in der Bremsanlage gewesen. Während der Löscharbeiten musste anfangs die Autobahn in beide Richtung gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Gegen 4.40 Uhr war nur noch der rechte Fahrstreifen in Richtung München gesperrt. Verletzt wurde niemand.

+++ 4.58 Uhr: Forscher dokumentieren Rekord-Tauchgang eines Wals +++

Ein Cuvier-Schnabelwal war Wissenschaftlern zufolge vor der US-Ostküste 3 Stunden und 42 Minuten unter Wasser und hat damit den längsten bislang dokumentierten Tauchgang eines Wals hingelegt. Das schreiben die Forscher von der Duke University im US-Bundesstaat North Carolina und der Fundacion Oceanografic de la Comunitat Valencia im Fachmagazin "Journal of Experimental Biology". Grundsätzlich nehmen die Forscher an, dass die Cuvier-Schnabelwale wohl unter anderem außergewöhnlich langsame Stoffwechsel und größere Sauerstoff-Aufbewahrungskapazitäten als andere Tiere haben müssen, um so lange tauchen zu können. Nach 77,7 Minuten unter Wasser - so die Wissenschaftler - schalten die Tiere auf sogenannten anaeroben Stoffwechsel um.

+++ 4.33 Uhr: Bund baut kaum neue Wohnungen +++

Der Bund plant den Bau Tausender neuer Wohnungen, hat in dieser Legislaturperiode aber noch kaum neuen Wohnraum geschaffen. Seit 2018 hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) 50 neue Wohnungen errichtet, wie aus einer Auskunft des Finanzministeriums an die Linksfraktion im Bundestag hervorgeht. Geplant sind demnach 6000 bis 8000 neue Wohnungen, davon 3000 bis Ende 2024. Die meisten davon seien aber noch in der Vorbereitung. Die Bima gehört dem Bund und ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands.

+++ 4.18 Uhr: Lücken bei Versorgung durch Hausärzte in vielen Bundesländern +++

Im vergangenen Jahr sind vor allem in den deutschen Flächenländern viele Stellen für Hausärzte unbesetzt geblieben. Insgesamt konnten bundesweit 5,9 Prozent der geplanten Plätze für Niederlassungen nicht vergeben werden, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Spitzenreiter war das Saarland, wo 12,3 Prozent der Stellen unbesetzt blieben. Stadtstaaten wie Hamburg (0 Prozent) und Berlin (0,7 Prozent) waren dagegen deutlich besser mit Allgemeinmedizinern versorgt. Bundesweit blieben insgesamt 3280 Niederlassungsmöglichkeiten für Hausärzte frei, bei Fachärzten waren es 1933.

+++ 2.48 Uhr: Kalifornien will ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen erlauben +++

Kalifornien will ab dem Jahr 2035 den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren verbieten. Gouverneur Gavin Newsom erließ eine entsprechende Verordnung. Demnach sollen in 15 Jahren im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat nur noch neue Pkw und kleinere Lastfahrzeuge verkauft werden dürfen, die emissionsfrei sind. Alle neuen mittelgroßen und großen Lkw sollen demnach ab 2045 keine Benzin- oder Dieselmotoren mehr haben.

Newsom beschrieb die geplanten Vorschriften als wesentliche Maßnahme gegen den Klimawandel. "Autos sollten nicht Gletscher abschmelzen und Meeresspiegel ansteigen lassen" und damit die kalifornischen Strände und Küsten bedrohen, erklärte er. Auch stellte der Gouverneur einen Zusammenhang mit den gigantischen Busch- und Waldbränden her, die seit Wochen in dem Westküstenstaat wüten: "Unsere Autos sollten Waldbrände nicht schlimmer machen."

+++ 0.46 Uhr: Mindestens 23 Tote bei Verkehrsunglück in Nigeria +++

Bei einem Verkehrsunglück in Nigeria sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte Präsident Muhammadu Buhari mit. Ein Tanklastwagen hatte sich nach seinen Angaben auf einer vielbefahrenen Straße im Zentrum des Landes überschlagen und ging in Flammen auf. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über. Unter anderem brannte ein Bus aus, in dem Studenten unterwegs waren. Bei dem Lkw hatten die Bremsen versagt, und er kam von der Straße ab. In dem westafrikanischen Land kommt es häufig zu Unfällen mit Tanklastwagen. Buhari zeigte sich über die Häufigkeit dieser Unfälle "ernsthaft besorgt". Im Juli 2018 waren in Nigeria durch den Brand eines Tanklasters mindestens 45 Menschen getötet und mehr als hundert weitere verletzt worden.

+++ 0.01 Uhr: Uno und Großbritannien kündigen für 12. Dezember Klimagipfel an +++

Die Vereinten Nationen und Großbritannien haben für den 12. Dezember einen Klimagipfel angekündigt. "Die Antwort auf unsere existenzielle Krise ist schnelles, entschlossenes, verstärktes Handeln und Solidarität unter den Nationen", erklärte UN-Generalsekretär Antonío Guterres. Der Gipfel findet zum fünften Jahrestag des Paris Abkommens statt. Ob er wegen der Corona-Pandemie rein virtuell stattfinden soll, ist noch unklar.

Das Pariser Abkommen sieht vor, dass alle Staaten bis zur nächsten Weltklimakonferenz Ende 2021 in Glasgow ihre überarbeiteten nationalen Klimaschutzbeiträge vorlegen müssen. In Paris war 2015 beschlossen worden, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter zwei Grad, möglichst aber 1,5 Grad zu begrenzen.