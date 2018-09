Eine weit sichtbare Rauchsäule stieg am Samstagmorgen über dem Raffineriegelände der Firma Bayernoil nahe Ingolstadt in die Höhe. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Vorausgegangen war eine Explosion, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Rund 2000 Menschen wurden daher nach Polizeigaben dazu aufgerufen, in der Gegend von Vohburg an der Donau ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Das betroffene Gebiet liegt östlich von Ingolstadt. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist bisher noch unklar.