Tausende Einwohner im Norden vom US-Bundesstaat New Mexico sind von den Behörden dazu aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Denn sie werden seid zwei Tagen bedroht von einem gewaltigen Waldbrand mit starker zerstörerischer Kraft. William Sandoval gehörte zu diesen Personen. Zusammen mit seinem Hund Copper hat er die Stadt Chacon verlassen: "Einige meiner Freunde haben alles verloren. Andere auch schon ziemlich viel. Es gibt bereits starke Schäden. Und es sieht nicht gut aus."

Satellitenbilder vom Sonntag zeigen das dramatische Ausmaß der Verwüstung durch das Inferno nordöstlich von Santa Fe. Es hat bereits mehr als 50.000 Hektar Landfläche verbrannt – das ist mehr als die Hälfte der Fläche von New York City. Hohe Temperaturen und wechselnde Winde haben dafür gesorgt, dass sich das Feuer mit gefährlicher Geschwindigkeit und in verschiedene Richtungen ausbreitet, sagt die Feuerwehr.

Nach Angaben der örtlichen Waldbehörde wird die Situation zusätzlich durch eine starke Dürre in der Region verschärft. Das Feuer, das seit dem 6. April brennt, hat bereits Hunderte Grundstücken zerstört und ein schnelles Ende scheint vorerst nicht absehbar.

