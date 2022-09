Extreme Dürre in Europa Untergegangene Welten: Was ausgetrocknete Seen und Flüsse preisgeben

In Hessen tauchte in diesem Jahr aufgrund der Trockenheit das sogenannte Edersee-Atlantis früher als gewöhnlich auf. Auf unserem Bild ist die Aseler Brücke zu sehen. Dabei handelt es sich um die Reste dreier aufgegebener Dörfer auf dem Seegrund. Mehr