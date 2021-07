Badegäste in Finnlands Hauptstadt Helsinki. Viele Menschen genießen das schöne Wetter. Die extreme Wärme in der Region ist jedoch auch Anlass zur Besorgnis.

Extreme Hitze in Skandinavien – knapp 34 Grad in arktischen Regionen

Der Norden Europas wird derzeit von einer Hitzewelle erfasst. In Regionen, die unweit des Polarkreises liegen, herrschten zwischenzeitlich Temperaturen von deutlich über 30 Grad.

Beim Thema Hitze denken viele Menschen derzeit spontan an Kanada, wo bei Extrem-Temperaturen Hunderte Waldbrände in jüngster Zeit loderten. Doch eine akute Hitzewelle erlebt derzeit auch der Norden Europas, die Temperaturen dort nähern sich Rekordwerten.

Finnlands Wetterbehörden meldeten für Sonntag 33,5 Grad in Kevo, im äußersten Norden des Landes. Dies ist die höchste gemessene Temperatur in der Region seit 1914. Der Juni war landesweit bereits der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1844. Im benachbarten Schweden verzeichnete die Hauptstadt Stockholm den dritten Hitzerekord für den Monat Juni in Folge. Grund für die extreme Wärme in dieser Region ist nach Angaben des finnischen Rundfunksenders Yle ein Hochdruckgebiet östlich von Finnland, das weitere warme Luft aus Sibirien herüberbringt.

Größte Hitze im nördlichen Finnland seit mehr als 100 Jahren

Im nordfinnischen Lappland wurden nach Angaben des Meteorologischen Instituts Finnlands zuletzt 33,5 Grad Celsius registriert, was der höchsten gemessenen Temperatur in dieser Region seit über 100 Jahren entsprach.

Schon der Juni war nach Angaben der Meteorologen vielerorts in Finnland rekordverdächtig warm und trocken. Auch im schwedischen Teil des nördlichen Lapplands sowie in der Provinz Norrbotten wurden am Sonntag an mehreren Orten die wärmsten Tage seit Jahrzehnten registriert.

In Norwegen teilte das Meteorologische Institut am Dienstag auf Twitter mit, dass in der Gemeinde Porsanger in der nördlichsten norwegischen Provinz Troms und Finnmark am Montagnachmittag 34,3 Grad Celsius gemessen wurde – das sei ein Rekord für die Provinz. Vielerorts bestand Waldbrandgefahr.

In neun der elf norwegischen Provinzen sei zudem bislang in diesem Jahr eine Hitzewelle registriert worden. Als diese wird in Norwegen definiert, wenn die Maximaltemperatur an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Durchschnitt bei mindestens 28 Grad liegt. An mehreren Orten in Norwegen gab es zuletzt "tropische Nächte", in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fiel.

Bereits für Sonntag wurden in Norwegen in Saltdal, einem Bezirk nahe dem Polarkreis, mit 34 Grad die höchste Temperatur verzeichnet, die in diesem Jahr im ganzen Land gemessen wurde.

Die Arktis ist derzeit sehr warm

Vergangene Woche hatte Kanada bereits einen Hitzerekord aufgestellt, mit Temperaturen von fast 50 Grad im Schatten. Einem im Mai veröffentlichten Bericht zufolge vollzieht sich die Klimaerwärmung in der Arktis derzeit dreimal schneller als auf dem Rest des Planeten. Der Anstieg fällt noch schneller aus als bisher angenommen und ein Ende ist nicht in Sicht.

