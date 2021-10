Sehen Sie im Video: Fahrradkurier fährt durch Elbtunnel – an erstem Arbeitstag.





Gefährliche Kurierfahrt durch die Hansestadt: Ein Hamburger Fahrradkurier ist an seinem ersten Arbeitstag durch den drei Kilometer langen Elbtunnel gefahren - weil das Navigationsgerät ihm das so vorgeschlagen hatte. Doch der Elbtunnel ist Teil der Autobahn und damit für Radfahrer nicht erlaubt.





Der Fahrer eines Müllfahrzeuges hatte ihn bemerkt und mit gelbem Blinklicht eskortiert und so sicher durch den Elbtunnel gebracht, sagte der Polizeisprecher. Auf der anderen Seite wurde der Radfahrer von der Polizei in Empfang genommen.

Der Mann habe den Ausflug durch die vierte Röhre des Tunnels in Richtung Süden am späten Montagabend unverletzt und ohne Zwischenfälle überstanden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Mit einem Bußgeld muss er aber wohl trotzdem rechnen, so der Sprecher weiter.

Mehr