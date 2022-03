Sehen Sie im Video: Peinlicher Fehler: Israelischer TV-Sender zeigt Star-Wars-Video in Ukraine-Bericht.













Das hätte dem israelischen TV-Sender "Channel 13" nicht passieren dürfen. In einem Bericht zeigt der Sender Bilder vom Krieg in der Ukraine, in dem Video sind zerstörte Straßen zu sehen. Mittendrin wird ein Video abgespielt, das angeblich von einem Ukrainer gefilmt wurde, der gerade auf der Flucht aus Kiew war. Der Clip ist allerdings eine Werbung aus dem Jahr 2014.

Zu sehen sind zwei abgeschossene Flugzeuge auf einer Autobahn. Das Problem: Bei den abgeschossenen Flugzeugen handelt es sich TIE Fighter, bekannt aus dem Star Wars Universum. Daneben stehen außerdem noch zwei Stormtrooper. Hier ist dem Israelischen Sender ein großer Fauxpas passiert. Das Video stammt aus dem Jahr 2014 – dabei handelt es sich um eines von mehreren Werbevideos, mit denen der Pay TV-Sender „Sky" auf sein Programm aufmerksam machte. Die Szenen wurden in Deutschland gedreht.

Um 2015 auf den Film „Star Wars: Das Erwachen der Macht" aufmerksam zu machen, erschien ein noch schöneres Video der Raumschiffe in Deutschland.

