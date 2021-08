Sehen Sie im Faktencheck-Video: Kabul-Evakuierung nur ein Fake? Verschwörungsanhänger behaupten US-Flugzeug sei aufblasbare Attrappe.













Die dramatische Evakuierung vom Flughafen Kabul – alles nur gestellt? Eine US-Air-Force-Maschine soll eine aufblasbare Flugzeug-Attrappe sein? Diese kruden Behauptungen kursieren derzeit in sozialen Medien. Doch was hat es damit auf sich? Wir machen den Faktencheck.





Dieses Video, das das Chaos am Flughafen Kabul am 16. August 2021 zeigt, ging um die Welt. Nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban wollen viele Menschen aus Angst um ihr Leben aus Afghanistan fliehen. Einige Verschwörungstheoretiker behaupten nun, dieses Flugzeug sei nur eine aufblasbare Attrappe. Die Begründung: An den Türen und Fenstern gäbe es keine sichtbaren Nähte. Bei einigen Social-Media-Beiträgen wird unter dem Hashtag #noplanestheory Bezug auf eine Verschwörung um 9/11 genommen. Die besagt, dass nie Flugzeuge in die New Yorker Twin Towers geflogen wären. Dass die Registrierungsnummer der angeblichen Attrappe die „1109“ trägt, passt da dabei scheinbar gut ins Bild der Verschwörungstheoretiker.









Dass die Fenster wie aufgeklebt wirken und Nähte nur schwer zu erkennen sind, liegt aber nicht daran, dass das Flugzeug eine aufblasbare Attrappe ist. Sondern vielmehr an der schlechten Qualität des Videos. Auch der Zeitpunkt des Screenshots wurde so gewählt, dass die Nähte nicht gut zu erkennen sind. Lässt man das Video weiterlaufen, sind die Details des Flugzeugs besser zu erkennen. Und wäre es tatsächlich eine aufblasbare Maschine müsste man dies spätestens hier erkennen: Die Menschen klettern auf das Flugzeug und stehen dort relativ stabil – sich so an einer mit Luft gefüllten Attrappe zu halten, wäre kaum möglich. Ein anderes Video, das das stern-Verifikationsteam analysiert hat, zeigt, wie das Flugzeug abhebt – eine Attrappe wäre dazu nicht im Stande.





Zudem: Die Maschine gibt es wirklich. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing C-17 Globemaster III der US Air Force – hier ein Bild des gleichen Flugzeugtyps. Gegenüber USA Today hat die US Air Force bereits bestätigt, dass die C-17-Maschine echt ist und für die Evakuierung in Kabul war. Derzeit läuft zudem eine Untersuchung durch die US-amerikanische Luftwaffe, weil menschliche Überreste im Radkasten der Maschine gefunden wurden als diese nach der Evakuierung in Katar gelandet war.





Bei dem Flugzeug handelt es sich also nicht um eine aufblasbare Attrappe. Der Fall zeigt, mit welchen Methoden Verschwörungsanhänger Falschmeldungen verbreiten und damit die Not hilfloser Menschen für ihre eigene Weltanschauung ausnutzen.

Mehr