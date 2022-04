Sehen Sie im Video: Fallschirmspringerin überlebt Sturz aus 4000 Meter Höhe – jetzt will sie zum Mount Everest.









Eine Fallschirmspringerin aus dem US-Bundesstaat Virginia hat nach einem Horrorsturz einen Aufprall mit 200 km/h überlebt. Jordan Hatmaker sprang aus mehr als 4.000 Meter Höhe ab, ihr Fallschirm wickelte sich um ihr Bein. Auch der Reserveschirm versagte, die 35-Jährige krachte auf den Boden. Sie war bei vollem Bewusstsein – Hatmaker erlitt Brüche an der Wirbelsäule und am linken Bein. 25 Tage lang lag die Sportlerin im Krankenhaus, drei Monate nach dem Sturz konnte sie wieder laufen. Trotz des schweren Unfalls hat Hatmaker große Pläne. Im November will sie das Basecamp am Mount Everest erreichen und in Zukunft auch wieder mit dem Fallschirm abspringen.

