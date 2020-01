Schnell eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben, um etwas Leckeres zu Essen zu haben. Eigentlich keine besondere Sache. Doch eine Familie im US-Bundesstaat North Carolina erlebte dabei eine unangenehme Überraschung. Wie unter anderem der US-Sender CNN berichtet, hatte Familienvater Robert Helm den Ofen vorgeheizt und eine gefrorene Pizza hineingelegt. Was er nicht bemerkte: In dem Ofen hatte sich eine Schlange versteckt. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Montag.

Erst als Qualm aus dem Ofen kam, bemerkte die Familie, dass etwas nicht stimmte. "Der Ofen fing an zu rauchen, und ich sagte meinen Jungs, dass sie sich zurückhalten sollen, damit ich sichergehen kann, dass kein Feuer oder so ausbricht", sagte Mutter Amber Helm dem Sender WRAL. "Ich habe genau hingeschaut und dachte 'Oh mein Gott! Das ist eine verdammte' Schlange'", berichtete sie weiter.

Tote Schlange im Ofen: "Mir war schlecht, und es war gruselig"

Die Helms gaben an, dass sie nichts im Ofen aufbewahren, während sie ihn nicht nutzen, weshalb sie nicht vorher nachschauen würden, ob sich darin etwas befindet. "Der Ofen war dunkel und die Schlange wurde wahrscheinlich vom Vorheizen getötet"; sagte Helm CNN. Das letzte Mal hätten sie an Weihachten den Ofen benutzt. "Ich bin traurig, wie die Schlange gestorben ist", sagte sie.

"Sie ist über die Löcher am Boden reingekommen, die den Luftstrom ermöglichen", sagte Amber Helm. "Wir sind uns noch nicht sicher, wie sie ins Haus gekommen ist, aber wir vermuten durch unseren Kriechzwischenraum." Während Amber Helm mit ihren drei und ein Jahre alten Kindern in ein Restaurant ging, blieb ihr Mann zu Hause, um die tote Schlange zu entsorgen und den Ofen zu putzen, so CNN weiter. "Mir war schlecht, und es war gruselig", sagte Robert Helm zu WRAL. Die Pizza hätten sie nicht mehr gegessen, so Amber. Quellen: CNN, WRAL