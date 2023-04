von Mirjam Bittner Einen Auftragskiller im Internet engagieren, das geht ganz einfach mit der US-Website "Rent a hitman" – angeblich. Denn der Internetauftritt ist eine Parodie, auf die trotzdem immer wieder Menschen hereinfallen, und deshalb vom FBI verhaftet werden.

"Haben Sie es satt, schickaniert zu werden?" – "Wir können jede problematische Beziehung verschwinden lassen." – "Sie können nicht jeder Organisation im Internet vertrauen, aber Sie können uns vertrauen!"

Mit markigen Sprüchen wie diesen wirbt die Parodie-Website "rentahitman.com" – miete einen Auftragskiller. Mit einer nicht existenten Gesetzesrichtlinie von 1964, gefälschten Bewertungen und sogar einem "Gruppen- und Seniorenrabatt" wirbt die Seite dafür, dass man dort angeblich Auftragskiller engagieren könnte. Doch manche scheinen die Website ernst zu nehmen. Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Tennessee hat das FBI den 21-jährigen Josiah Garcia festgenommen, der sich auf die gefälschte Stellenanzeige ernsthaft beworben hatte – und mit seiner militärischen Erfahrung punkten wollte.

Ein verdeckter FBI-Agent ermittelte gegen den angehenden Auftragsmörder

Mitte Februar hatte der Luftwaffenoffizier eine Bewerbung eingereicht, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Garcia suchte einen "gut bezahlten" Job, der zu seiner militärischen Erfahrung passen würde, so das FBI in einer eidesstattlichen Erklärung. Der werdende Vater gibt an, er habe zusätzliches Geld für seine Familie dazuverdienen wollen. Garcia hielt sich offenbar für geeignet: "Was soll ich sagen, ich habe Spaß an dem, was ich tue. Also wenn ich einen Job finde, der meinem bisherigen ähnlich ist (wie dieser hier), wechseln Sie mich ein, Coach!" Später soll er nach mehreren Mails seine Kontaktdaten an den Geschäftsführer des fiktiven Unternehmens gegeben haben, den Systemadministrator der Seite.

Dann übernahm das FBI. Ein verdeckter Ermittler kommunizierte mit Garcia, der sich daraufhin bereit erklärte, eine Person für 5.000 Dollar zu töten. Am Mittwoch vergangener Woche trafen sich der FBI-Agent und der mutmaßliche, angehende Auftragsmörder, um letzte Details zu besprechen und eine Anzahlung zu leisten. Nachdem Garcia ein Foto des toten Körpers angeboten hatte, nahm das FBI ihn fest. Nun wurde er wegen der Planung eines Auftragsmordes angeklagt, bei einer Verurteilung würden ihn bis zu zehn Jahre Haft erwarten.

"Rent a Hitman" gibt es schon seit 2005. Damals wollte der Administrator sein neu gegründetes Cybersicherheits-Unternehmen bewerben, das allerdings scheiterte. Der Administrator behielt die Website und wandelte sie in eine Parodie-Homepage um, auch erkennbar an Fanartikeln, offensichtlichen Falschinformationen und einer Spendenbitte für "Guidos Kaffee Fonds": "Ich bevorzuge meinen Kaffee so schwarz wie meinen Humor."

Quellen: Rentahitman.com, Staatsanwaltschaft Tennessee, "Washington Post"