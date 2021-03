Das war großes Glück: Bei einem Wohnungsbrand in Chicago hat sich ein Mädchen gerettet, in dem es aus dem Fenster auf eine unten liegende Matratze gesprungen ist. Ihr kleiner Bruder wollte gerade hinterher, als die Feuerwehr eintraf.

Ein Mädchen aus Chicago hat bei einem Hausbrand großen Mut bewiesen – und großes Glück gehabt: Die Achtjährige war mit ihren zwei jüngeren Brüdern zusammen, während die Mutter arbeitete, als in der Wohnung der Familie ein Feuer ausbrach, wie US-Medien berichten. Das Mädchen sei daraufhin aus einem Fenster im dritten Stock auf eine am Boden liegende Matratze gesprungen und habe sich so gerettet.

Nachbar hatte Matratze abgelegt

Als die Feuerwehrleute am Mittwoch gegen 23:30 Uhr an dem Wohnhaus im Stadtteil Washington Park eintrafen, fanden sie nach eigenen Angaben an dem Fenster einen fünfjährigen Jungen vor, der bereit war, seiner großen Schwester hinterherzuspringen. Mithilfe einer Leiter hätten sie das Fenster erreicht und das Kind sowie einen weiteren Jungen im Alter von zwei Jahren in Sicherheit gebracht. In einem Tweet über die Rettungsaktion hatte das Chicago Fire Department das Alter der Kinder zunächst falsch angegeben.

Feuerwehrsprecher Larry Langford erklärte laut "Chicago Tribune", Untersuchungen hätten ergeben, "dass es ein Nachbar war, der die Matratze ablegte, bevor das älteste Kind aus einem Fenster im dritten Stock daraufsprang." Ob dieser die Kinder zum Springen aufgefordert oder sie ihn um Hilfe gebeten hatten, könne er nicht sagen.

Der Bezirkschef der Feuerwehr, Frank Velez, warnte allerdings im Gespräch mit der Zeitung, dass das Springen aus dem dritten Stock auf eine Matratze nicht unbedingt in jeder Situation eine gute Vorgehensweise sei. Er sei aber dankbar, dass es in diesem Fall geklappt habe. Wahrscheinlich wegen seiner geringe Größe sei der Sprung für das Mädchen wohl sicher gewesen, bei Erwachsenen oder größeren Kindern oder Jugendlichen hätte die Taktik aber wohl nicht so gut funktioniert.

Die Mutter der drei Kinder sei wegen des Vorfall nicht belangt worden, berichtet die "Chicago Tribune" unter Berufung auf Polizeisprecherin Kellie Bartoli. Sie war demnach bei der Arbeit und hatte einen Nachbarn mit der Beaufsichtigung der Kinder beauftragt. Ober sich dieser in der Wohnung befand, als das Feuer ausbrach, sei noch unklar.

Das Mädchen überstand den Sprung nach Angaben der Einsatzkräfte unbeschadet, wurde aber zusammen mit seinen Brüdern in ein Kinderkrankenhaus gebracht und auf eine mögliche Rauchvergiftung untersucht. Zur Ursache des Brandes sagte Feuerwehrsprecher Langford, es habe sich um einen Küchenbrand gehandelt, bei dem der Herd die Zündquelle gewesen sei.

Quellen: Chicago Fire Department auf Twitter, "Chicago Tribune"