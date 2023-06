In der Waldbrandsaison tauchen immer wieder umgekippte Leitkegel am Wegesrand auf. Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung eindringlich, die Pylonen nicht wieder aufzustellen.

Die Temperaturen steigen, der Sommer kommt – eigentlich eine gute Nachricht, doch dadurch wird auch das Thema Waldbrände wieder aktuell. Auch in einigen Regionen Deutschlands brennt es wieder.

Fußgängern und Autofahrern dürften in nächster Zeit öfter scheinbar umgekippte Leitkegel auffallen, vor allem in Waldnähe. Bei einigen dürfte das den Reflex auslösen, die Pylonen schnell wieder aufzustellen – doch genau davor warnt die Feuerwehr eindringlich. "Wenn ein Kegel auf der Seite liegt und beispielsweise in eine Wegrichtung zeigt, dann bitte liegen lassen", schreibt beispielsweise die Feuerwehr aus Königs Wusterhausen (Brandenburg) auf ihrem Facebook-Auftritt. Denn bei Bränden erfüllen die Kegel eine wichtige Funktion.

Leitkegel sollen Feuerwehr die Richtung weisen

Hintergrund: Die Leitkegel "nutzen Einsatzkräfte der Feuerwehr oder weitere Hilfsorganisationen um die Richtung zur Einsatzstelle zu markieren", erklärt die Feuerwehr. Früh eintreffende Einsatzkräfte platzieren die Spitze des Kegels so, dass er nachfolgenden Kolleg:innen anzeigt, wo die Brandstelle liegt. Das ist vor allem an Einsatzorten wichtig, die schwierig zu lokalisieren sind, zum Beispiel wenn Straßennamen oder Hausnummern fehlen.

Die Feuerwehr aus Königs Wusterhausen sendet deshalb drei Appelle an die Bevölkerung: "Lassen Sie den Kegel auf jeden Fall so wie er ist liegen", "Nicht aufstellen" und "Zufahrtswege nicht zuparken". Regelmäßig weisen Feuerwehren während der Waldbrandsaison im Winter darauf hin, warum die Position der Leitkegel nicht verändert werden sollte. Doch nach wie vor wissen viele Menschen nicht darum.

Aktuell ist vor allem Brandenburg von Waldbränden betroffen. Bei Jüterbog ist eine Fläche von 656 Hektar betroffen – das ist mehr als das Doppelte der Fläche des Parks Sanssouci in Potsdam und mehr als das Dreifache des Tiergartens in Berlin. Hitze und starker Wind fachen die Brände zusätzlich an.

Quellen: Feuerwehr Stadt Königs Wusterhausen auf Facebook / DPA

