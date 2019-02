Der 15-jährige Fußballer Ryan Matheus ist dank eines Anrufs seiner Mutter noch am Leben. Am Freitag waren mehrere Personen bei einem Brand im Fußballclub Flamengo im brasilianischen Rio de Janeiro ums Leben gekommen. Die Flammen waren am frühen Morgen in dem Schlafsaal eines Trainingcamps ausgebrochen, in dem 15 - 17 Jährigen schliefen. Ryan Matheus wäre eigentlich unter ihnen gewesen. "Als das Morgentraining abgesagt wurde, hat meine Mutter insistiert, dass ich nach Hause kommen soll. Ich wäre eigentlich erst nach dem Mittagessen abgefahren, aber sie hat darauf gedrängt, dass ich früher komme." Erzählt Ryan Matheus aus dem Flamengo Club. "Mich haben dann ganz viele Freunde angerufen, die gedacht haben, ich sei in dem Club geblieben." Anwohner und Angehörige der Opfer kamen am Freitag an der Unglücksstelle zusammen, um gemeinsam zu trauern. "Wir haben viel Zeit zusammen verbracht, es wird jetzt sehr leer ohne sie sein." Laut lokaler Behörden könnte ein Defekt der Klimaanlage zu dem Brand geführt haben, die Ursache wird jedoch noch genauer untersucht.