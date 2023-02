Hier war sie noch in Betrieb: Die Antonov An-225.

von Tibor Martini Für Flugzeug-Liebhaber war sie eines der ganz besonderen Flugzeuge: Die Antonov An-225, mit Abstand das größte Flugzeug der Welt. In den Anfangstagen des Ukraine-Kriegs wurde sie von russischen Soldaten zerstört. Nun sammelt die Ukraine Spenden für den Wiederaufbau.

Knapp ein Jahr nach dem Angriff auf die Ukraine hat das Land mit vielen Verlusten zu kämpfen. Die Zerstörung der Antonov An-225 wirkt dabei fast unbedeutend, doch das größte Flugzeug der Welt hatte sowohl im Inland als auch im Ausland viele Fans – bis die russische Armee das Flugzeug wenige Tage nach Kriegsbeginn ausbrennen ließ.

Die Antonow An-225 bei einer ihrer vielen Besuche auf dem Flughafen Leipzig. Die Nase ist bereits hochgelappt und die intergrierte Beladerampe wird ausgefahren.

Schon damals war die Stimmung in der Ukraine geteilt: Einer der Piloten des Riesenfliegers war über das zerstörte Flugzeug bestürzt: "Die Traurigkeit ist einfach unbeschreiblich", so Dmytro Antonov bei einem Rundgang durch die Trümmerlandschaft um den Hangar: "Mir ist gerade bewusst geworden, das ich vor genau zwei Monaten auf meinem letzten Trip war. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass sowas passiert."

Gleichzeitig gab sich der Besitzer des Flugzeugs von Anfang an zuversichtlich und unerschütterlich: "Der Traum wird niemals sterben", schrieb die Cargo-Airline schon im Februar auf Twitter. Im November wurde sie dann konkreter: Die Rekonstruktion des Frachtflugzeugs vom Typ Antonov An-225 "Mrija" habe bereits begonnen, wie Antonov-Generaldirektor Eugene Gavrylov mitteilte.

Klar ist aber auch: Für die Wiederherstellung des Riesen-Flugzeugs wird viel Geld benötigt. Um die Summe zu erhalten, hat sich der Hersteller nun eine ungewöhnliche Spendenaktion ausgedacht – in Kooperation mit Microsoft. Deren Flight Simulator gilt unter Flugzeug-Fans schon lange als das Nonplusultra zum virtuellen Flug über Landschaften.

Als neues Detail können Nutzer dort nun auch die Antonov An-225 im Spiel als Add-on kaufen. Für Antonov-Fans ein doppelter Gewinn: Zum einen können sie in ihrer Traummaschine fliegen, zum anderen gehen die so erzielten Einnahmen direkt an Antonov, um damit den Wiederaufbau des echten Fliegers zu ermöglichen.

