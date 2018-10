Tropensturm Michael hat im US-Bundesstaat Florida für Chaos und Zerstörung gesorgt. Der Sturm brachte Windböen von bis zu 250 Kilometer pro Stunden und Springfluten. In vielen küstennahen Ortschaften legte er Häuser in Trümmer, entwurzelte Bäume und zerriss Stromleitungen. Mindestens sieben Menschen kamen dabei ums Leben. Besonders betroffen ist offenbar die Kleinstadt Mexico Beach. Hier blieb kaum ein Stein auf dem anderen, viele Familien haben alles verloren. Am Donnerstag verlor der Sturm an Kraft und zog in benachbarte Bundesstaaten weiter. Auch dort waren am Donnerstag Hunderttausende Menschen ohne Strom. Präsident Trump rief für Florida den Notstand aus, damit mit Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden konnten. Sturm Michael ist der drittstärkste Hurrikan, der jemals das US-amerikanische Festland erreichte.