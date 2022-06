Mann will Frisbee aus See holen – und wird offenbar von Alligator getötet

In Largo, Florida, findet die Polizei die Leiche eines Mannes mit nur noch einem Arm. Offenbar wollte der Mann Frisbeescheiben aus einem See fischen und wurde dabei von einem Alligator attackiert.

Die Suche nach Frisbees hat einen 47-jährigen Mann in Largo, Florida das Leben gekostet. Wie die örtliche Polizei mitteilte, wollte der Mann offenbar Frisbeescheiben aus einem See im John S. Taylor Park fischen, der als Lebensraum für Alligatoren gilt. Der abgetrennte Arm der Leiche deutet den Behörden zufolge darauf hin, dass der Mann von einem Alligator angegriffen wurde.

"Es scheint, dass er hineingegangen ist, bevor der Park eröffnet wurde – leider keine gute Zeit, um in einem See zu sein, aber besonders während der Paarungszeit der Alligatoren", sagte Paul Cozzie, Direktor von Parks und Conservation Resources in Pinellas County der "New York Times". Er bezeichnete die Entscheidung als "einen Fehler, der ihn [den Mann] anscheinend sein Leben gekostet hat."

Die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission erklärte, dass man Spezialisten entsandt habe, die das Reptil aus dem See holen sollen. Man wolle ermitteln, ob und wie der Alligator in das Geschehen verwickelt gewesen sei. Die Polizei warnte vor dem Betreten des Geländes, solange die Ermittlungen andauern.

Florida: Erster tödlicher Alligatoren-Angriff seit 2019

Der Vorfall ist der erste tödliche Alligatoren-Angriff in Florida seit 2019. Allerdings seien in den vergangenen Jahren mehrere Menschen von Alligatoren gebissen worden, wie die Wildlife Commission mitteilte. Die Experten warnten eindringlich davor, Alligatoren zu füttern oder sich ihnen zu nähern. Die Tiere würden dann Menschen mit Futter assoziieren.

Auch im besagten Taylor Park in Largo warnen mehrere Hinweisschilder vor Alligatoren und dem Schwimmen im Wasser. Besucher des Parks gaben jedoch an, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass Menschen im Wasser nach verloren gegangenen Frisbeescheiben suchten, weil sie diese verkaufen könnten. "Manchmal tauchen sie in den Seen und holen 40 Frisbees raus", sagte der 56-jährige Ken Hostnick der Zeitung "Tampa Bay Times". "Die kann man für fünf Dollar pro Stück verkaufen, je nach Qualität auch für zehn Dollar."

