Einen Donut-Van zu stehlen, bedeutet für einen Dieb wohl, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ob es dem Mann, der einen Lieferwagen der Donut-Kette Krispy Kreme in Florida entwendet hatte, mehr um das Auto oder um die süße Fracht ging, ist nicht bekannt – jedenfalls war der Wagen am Dienstagvormittag plötzlich verschwunden.

Zum Glück tauchte das Auto schon am Nachmittag wieder auf – in einem Park in Clearwater, etwa 270 Kilometer von seinem ursprünglichen Einsatzort Lake City entfernt. Dort fand es die örtliche Polizei. Ohne Schlüssel zwar, dafür aber "mit Dutzenden von köstlichen Donuts an Bord", wie die Beamten auf ihrer Facebook-Seite berichteten.

Polizisten geben Donuts an Bedürftige weiter

Da der Besitzer des Lieferwagens sein Eigentum nicht sofort abholen konnte, schenkte er den Polizisten kurzerhand das Gebäck, denn jeder weiß, dass man Donuts nicht schlechtwerden lassen darf. Die Beamten in Clearwater erwiesen sich tatsächlich als Freunde und Helfer für die Menschen in der Stadt – und zwar besonders für diejenigen, die zu den Ärmsten gehören und wohl nur sehr selten in den Genuss eines Donuts kommen.

Die Donuts gingen nämlich direkt an eine wohltätige Einrichtung, die sich in der Nähe der Polizeistation befindet und wo täglich Obdachlose etwas zu essen bekommen. Dort verteilten die Polizisten ihre Geschenke gleich selbst. "Wir versuchen, allen Menschen in unserer Stadt zu helfen", sagte ein Polizeisprecher dem Fernsehsender ABC News. "Das war ein Weg, diejenigen zu unterstützen, die in Not sind, und dafür zu sorgen, dass die Donuts nicht verschwendet werden."

Von dem Autodieb fehlt noch jede Spur. Die Polizisten in Clearwater werden also weiterfahnden – zur Stärkung haben sie auch noch ein paar Donuts für sich selbst behalten.