Eine Polizistin mit Maske – das soll es in Marion County im US-Bundesstaat Florida nur noch in Ausnahmefällen geben

Masken im Dienst sollen die Polizisten des Bezirks Marion im US-Bundesstaat Florida nicht tragen – das hat der Sheriff ausdrücklich angeordnet. Auch für Besucher in der Polizeibehörde gilt das Trage-Verbot. Doch einige Ausnahmen gibt es.

Der Stand der Wissenschaft ist klar: Masken helfen bei der Bekämpfung des Coronavirus, Masken retten Leben. Auch wenn diese Erkenntnis am Anfang der Pandemie zunächst umstritten war, gilt sie mittlerweile als gesichert und weitgehend akzeptiert. Vor allem aber in den USA aber ist das Tragen der Maske zum Politikum geworden: Viele fühlen sich dadurch in ihrer Freiheit als Bürger eingeschränkt.

Ein Sheriff in den Vereinigten Staaten hat sogar das Gegenteil einer Maskenpflicht eingeführt: Billy Woods, der in Marion County im US-Bundesstaat Florida für Recht und Gesetz sorgen soll, hat seinen Mitarbeitern verboten, im Dienst den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das geht aus einer E-Mail hervor, die der Sheriff an seine Untergebenen schickte und die dem US-Nachrichtensender CNN vorliegt. Seine Anweisung darin ist unmissverständlich: "Masken werden nicht getragen."

Maskenverbot für Officer und Besucher

Eine Maskenpflicht gibt es in dem Bundesstaat nicht, lediglich eine Empfehlung. Arbeitgeber und Behörden können selbst entscheiden, ob sie ihre Mitarbeiter zum Tragen einer Maske anhalten. Sheriff Billy Woods hat sich offenkundig dagegen entschieden. Die Anweisung gilt für alle Kollegen, die sich im Dienst befinden und das Amt des Sheriffs repräsentieren – aber auch für Besucher der Polizeibehörde. Diese sollen beim Betreten der Behörde ihre Maske abnehmen.

Als Grund führt der Sheriff Sicherheitsbedenken an. Vor dem Hintergrund der teils gewaltsamen Proteste gegen Polizeiwillkür sei es eine "klare Kommunikation" notwendig. Nur ohne Maske könne jede Person, der die Behörde betrete, identifiziert werden. Warum die Officers ebenfalls auf Masken verzichten sollten, führt Woods nach CNN-Angaben in seinem Memo nicht weiter aus.

Auch bisher hat die Polizei in Marion County keinen Mund-Nasen-Schutz getragen – Sheriff Woods sieht sich dadurch in seiner Linie bestätigt. "Unsere Fallzahl bei 900 Angestellten hat bisher bewiesen, dass der Weg, wie wir mit diesem Thema umgehen, funktioniert", schreibt er.

Ganz so überzeugt scheint Woods von seinem Vorgehen aber doch nicht zu sein, denn auch er formuliert einige Ausnahmen. In bestimmten Fällen sollten seine Officer doch eine Maske tragen: vor Gericht, in Schulen, Krankenhäusern und wenn sie auf Streife in Kontakt mit älteren Menschen und Angehörigen von Risikogruppen kommen.

Quelle: CNN