Mehr als 25 Jahre lebte Carmen Rohrbach in der DDR - zwei davon im Gefängnis. Den Blick auf den ruhig plätschernden Ammersee gerichtet, erinnert sich die Schriftstellerin an ihren Fluchtversuch von vor mehr als 40 Jahren. 1974 wagte sie zusammen mit einem Freund einen lebensgefährlichen Versuch - schwimmend in der Ostsee. "Also es ist unglaublich, ich kann es heute noch nicht mir vorstellen, dass man so lange schwimmen kann. Eine ganze Nacht, einen ganzen Tag und in der zweiten Nacht haben wir dann eine Boje gefunden - von der Schifffahrtslinie, wo wird uns drauf gerettet haben. Nur so habe ich überlebt, wurde dort abgeholt, obwohl es internationales Hoheitsgewässer war, von den DDR-Organen mit einem Kriegsschiff, mit einem Kanonenschiff. Die hatten zwei, eines haben sie losgeschickt, weil das eben internationales Hoheitsgewässer war, ein Kriegsschiff." Das zunächst mitgeführte Schlauchboot versenkten Rohrbach und ihr Freund, um nicht von den Suchscheinwerfern entdeckt zu werden. Vergebens. Rohrbach wurde im damaligen Frauenzuchthaus Hoheneck bei Stollberg im Erzgebirge untergebracht. Hier wurden Tausende Frauen inhaftiert. Ihre Zeit im sächsischen Gefängnis mit Zellen für Isolations- und Dunkelhaft hat die spätere Reisschriftstellerin zu einem Thema ihrer zahlreichen Niederschriften gemacht. Dass es sich um einen harten Bruch in ihrem Leben und schlimme Erfahrungen in Gefangenschaft handelte, interpretiert sie im Rückblick positiv. "Wenn man dort aufgewachsen ist, die Eltern dort hat, die Freunde und auch von dieser Ideologie, ja, in die hineingewachsen, so erzogen worden ist, hab ich gedacht, als ich den Fluchtversuch machte, ich bin ein Verräter. Ich habe mich als Verräter gefühlt, aber ich wusste, ich muss es für mich selber tun. Aber ich habe ja mein Land verraten, so bin ich losgefahren. Aber als ich im Gefängnis war, habe ich gedacht: Nein, für dieses Regime hat es sich gelohnt, das Leben zu riskieren." Laut dem Internationalen Maritimen Museum Hamburg (IMMH) gab es über den Seeweg rund 5.600 Fluchtversuche. Laut Ausstellungskurator Erik Lindner schafften es etwas mehr als 900 Menschen in den Westen, über 180 Versuche endeten tödlich. Eigentlich zu 32 Monaten Haft verurteilten, folgte für Carmen Rohrbach nach rund zwei Jahren die vorzeitige Ausweisung nach Westdeutschland - ohne dass sie sich von ihren Eltern oder Geschwistern hätte verabschieden dürfen. Heute, rund 40 Jahre später, ist die 71-Jährige nach Angaben ihrer Internetseite eine der bekanntesten Reiseschriftstellerinnen der Gegenwart. Bei ihren Reisen nach Kanada, auf die Galapagos-Inseln oder in die ecuadorianischen Anden, schreibt die studierte Biologin über Tierwelten und Zivilisationen, Landschaften und Abendteuer. Ihre Vergangenheit hat sie dabei stets im Bewusstsein. "Die Mauer, die wird sicher noch lange bleiben. Die Mauer haben wir ihn den Köpfen - im Westen und im Osten, denn es sind ja zwei verschiedene Geschichten. Im Westen hat man eine ganz andere Geschichte erlebt, diese 40 Jahre DDR, als die Menschen, die sie erleiden mussten. Und deswegen gibt es da immer noch - und das wird Generationen dauern bis sich das ändert - und wird dann einfach eine geschichtliche Tatsache bleiben." Carmen Rohrbach wird weiter schreiben. Wie sie selber sagt, habe sie die lebensgefährliche Flucht über die Ostsee angetreten, weil ihre Forschungsanträge in ferne Länder immer wieder abgelehnt wurden. Die Begründung: Ihre in Westdeutschland lebende Verwandtschaft. "Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich beide Seiten kennengelernt habe, dass ich in der DDR aufgewachsen bin und dann zeitig genug als junge Frau noch in den Westen gekommen bin, so dass ich eben auch unterscheiden kann und weiß, wie wertvoll es ist, die Freiheit, die Demokratie zu erhalten, weil ich es mal anders erlebt habe."