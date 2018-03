Nahe des Flughafens von Kathmandu in Nepal ist am Montag ein Flugzeug abgestürzt. An Bord der Maschine aus Bangladesch waren 67 Passagiere und vier Crew-Mitglieder. Laut eines Sprechers des Flughafens konnten bisher 17 Menschen gerettet werden, die Armee meldete mindestens 50 Todesopfer. Rettungskräfte waren zahlreich vor Ort, um Passagiere aus dem Wrack zu bergen. Zahlreiche Beobachter filmten dichten schwarzen Rauch, der Nahe der Absturzstelle aufstieg. Die Unglücksmaschine war für die private Fluggesellschaft US-Bangla aus Dhaka gekommen. Die bergige Landschaft Nepals begünstigt Flugunglücke, bereits 1992 stürzte eine Maschine aus Thailand im Anflug auf Kathmandu ab.