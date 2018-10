Vor der Küste von Sumatra ist am Montag eine Passagiermaschine mit 189 Menschen an Bord abgestürzt. Das Flugzeug der Gesellschaft Lion Air war am Morgen in der Hauptstadt Jakarta gestartet und unterwegs nach Pangkal Pinang. Einem Sprecher der indonesischen Behörden zufolge riss der Kontakt zu der Maschine 13 Minuten nach dem Start ab, einen Notruf habe es nicht gegeben. Der Leiter der Behörde sagte, unweit der Küste seien Trümmer und Rettungswesten im Meer entdeckt worden. Die Rettungskräfte suchen nun mit Schiffen und Hubschraubern nach Überlebenden. Taucher seien im Einsatz um nach dem Flugschreiber zu suchen. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 737 MAX. Es wäre der erste Absturz einer Maschine dieses Typs, der erst 2017 in Dienst gestellt wurde.