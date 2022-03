Sehen Sie im Video: Rettungskräfte suchen nach Flugzeugabsturz in China nach Überlebenden – bisher erfolglos. STORY: Rettungskräfte haben am Dienstag die Suche nach den Trümmern eines Flugzeugs der China Eastern Air fortgesetzt. Das Flugzeug hatte vermutlich 132 Menschen an Bord, als es am Montag während eines Inlandsflugs in den Bergen Südchinas abstürzte. Trümmer und Wrackteile seien gefunden worden. Es gebe jedoch keine Anzeichen für Überlebende, berichtete der staatliche Sender CCTV. Das Flugzeug war auf dem Weg von der südwestlichen Stadt Kunming nach Guangzhou, der Hauptstadt von Guangdong, als es am Montag abstürzte. Die Fluggesellschaft China Eastern Air erklärte, man trauere zutiefst um die Passagiere und die Besatzung und fügte hinzu, dass die Absturzursache noch untersucht werde. Bei derartigen Unfällen spielen in der Regel mehrere Faktoren eine Rolle. Und Experten warnten, es sei noch viel zu früh, um Schlussfolgerungen zu den möglichen Ursachen zu ziehen, insbesondere angesichts der noch wenigen verfügbaren Informationen zurzeit.

Nach Flugzeugabsturz in China: Keine Hoffnung auf Überlebende

Wie Chinas Staatssender CCTV am Dienstag berichtet, sind beim Absturz einer Passagiermaschine im Süden des Landes vermutlich alle 132 Insassen ums Leben gekommen. Die Unglückursache bleibt für Experten ein Rätsel.

Auch einen Tag nach dem Absturz einer Boeing 737-800 der Fluglinie China Eastern Airlines herrscht weiterhin Unklarheit, wie es zu dem Unglück kam. Der Jet mit der Registrierung B-1791 war am Montag auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou plötzlich aus mehr als 8800 Meter in die Tiefe gestürzt, wie die Luftfahrtbehörden berichteten. Auf einem Video war zu sehen, wie die Maschine kopfüber abstürzte.



Inzwischen wurde das Wrack der Boeing in einem unzugänglichen Berggebiet gefunden, jedoch bislang keine Überlebenden. Mehrere Hundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind weiterhin im Einsatz. Ein durch den Absturz ausgelöster Waldbrand konnte gelöscht werden.

An Bord der Unglücksmaschine waren 123 Passagiere und neun Crewmitglieder. Das Unglück passierte in einer entlegenen, hügeligen Gegend nahe der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi.

"Menschliche Ursachen" bei Absturz in China nicht ausgeschlossen

Der Luftfahrtexperte Andreas Spaeth sagte in einem Interview mit dem ZDF, dass "menschliche Ursachen" einer von mehreren möglichen Gründen für das Unglück seien könnten, "dass die Piloten nicht mehr handlungsfähig waren." Auch sei es denkbar, dass die Piloten mit technischen Problemen des sechs Jahre alten Flugzeuges konfrontiert waren, "seien es "strukturelle oder materielle Probleme".

Wie die Zeitung "Global Times" berichtete, sagte China Eastern sämtliche Flüge mit Maschinen vom betroffenen Typ 737-800NG ab. Bei anderen Gesellschaften seien jedoch über 850 Flüge mit dem Modell geplant gewesen. Staatsmedien berichteten, dass am Dienstag rund 70 Prozent sämtlicher Flüge in China abgesagt wurden. Jedoch wurde darauf verwiesen, dass es wegen der Pandemie-Lage zuletzt immer wieder eine hohe Ausfallquote gegeben habe.

Chinas Luftfahrt blickt auf ein relativ sicheres Jahrzehnt zurück. Das letzte große Flugzeugunglück geschah im August 2010 in Yichun in der Provinz Heilongjiang in Nordostchina. Bei der Bruchlandung eines Flugzeugs vom brasilianischen Typ Embraer der Henan Airlines kamen 44 Insassen ums Leben, 52 überlebten.

Der US-Flugzeugbauer Boeing kündigte seine Unterstützung an. "Unsere Gedanken sind bei den Passagieren und der Besatzung von China Eastern Airlines Flug MU 5735", teilte der Konzern mit. Technische Experten stünden bereit, um bei der Untersuchung der Unglücksursache unter der Führung der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde zu helfen.

