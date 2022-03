Sehen Sie im Video: Rettungskräfte suchen nach Flugzeugabsturz in China nach Überlebenden – bisher erfolglos.









STORY: Rettungskräfte haben am Dienstag die Suche nach den Trümmern eines Flugzeugs der China Eastern Air fortgesetzt. Das Flugzeug hatte vermutlich 132 Menschen an Bord, als es am Montag während eines Inlandsflugs in den Bergen Südchinas abstürzte. Trümmer und Wrackteile seien gefunden worden. Es gebe jedoch keine Anzeichen für Überlebende, berichtete der staatliche Sender CCTV. Das Flugzeug war auf dem Weg von der südwestlichen Stadt Kunming nach Guangzhou, der Hauptstadt von Guangdong, als es am Montag abstürzte. Die Fluggesellschaft China Eastern Air erklärte, man trauere zutiefst um die Passagiere und die Besatzung und fügte hinzu, dass die Absturzursache noch untersucht werde. Bei derartigen Unfällen spielen in der Regel mehrere Faktoren eine Rolle. Und Experten warnten, es sei noch viel zu früh, um Schlussfolgerungen zu den möglichen Ursachen zu ziehen, insbesondere angesichts der noch wenigen verfügbaren Informationen zurzeit.

Mehr