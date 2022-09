Sehen Sie im Video: Privatflugzeug nach rätselhafter Route über Ostsee abgestürzt.









STORY: Beim Absturz eines Privatflugzeugs vor der Küste Lettlands sind am Sonntagabend offenbar alle vier Insassen ums Leben gekommen. Die in Österreich registrierte Maschine des Typs Cessna 551 Flugzeug war in Jerez in Südspanien gestartet. Nach Daten der Webseite FlightRadar24 flog die Cessna über Paris und Köln Richtung Ostsee. Mehrere NATO-Militärflugzeuge hatten versucht, Kontakt mit dem Piloten der Maschine aufzunehmen, teilten Behörden in Schweden mit. Nachdem das Flugzeug über der Ostsee an Höhe verlor, schickten Schweden und Litauen Suchflugzeuge in das Absturzgebiet. Nach Medienangaben sichteten sie Trümmerteile und eine Ölspur. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

Mehr